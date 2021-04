WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 wideorejestratorrejestrator jazdy Patryk Wieczorek Dzisiaj, 30-04-2021 15:03 Wideorejestrator w dobrej cenie. Dobra jakość nie kosztuje wiele Kamera samochodowa nie kosztuje wiele, ale może przydać się podczas najmniejszej kolizji drogowej czy stłuczki, a także podczas każdej trasy, gdy na drodze dzieje się coś niespodziewanego. To doskonały towarzysz osób, które dużo podróżują i chcą poczuć się pewniej. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Dobrej jakości kamera samochodowa może okazać się przydatna Źródło: Shutterstock Dobra kamera gwarantuje doskonałej jakości obraz niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia. Urządzenie, które monitoruje twoją trasę może się przydać w wielu sytuacjach. Trzecie oko w aucie Wideorejestrator jazdy to sprzęt, który co prawda nie pomaga w codziennej podróży, ale szybko docenisz go w przypadku kolizji. Materiał wideo może pomóc w ustaleniu sprawcy stłuczki, ale może służyć również do zarejestrowania niebezpiecznych sytuacji w przypadku innych użytkowników ruchu. Kamerka czujnikiem GPS i rejestrowaniem prędkości może przydać się również podczas zatrzymania podczas rutynowych kontroli. Warto więc zaopatrzyć się w wideorejestrator taki jak Mio MiVue 731 Drive Recorder. Dodatkowo urządzenie wyposażono w systemy wspomagania kierowcy ostrzegające przed niekontrolowaną zmian pasa ruchu i zagrożeniem kolizją. Aby kamera była użyteczna, musi rejestrować obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Istotnym parametrem jest tu matryca, której zadaniem jest zbieranie światła. Im większa matryca, tym większe komórki światłoczułe, a to od nich zależy jakość filmów nocnych, ich ostrość i ilość szumów. Mając kamerkę z dużą matrycą możesz zapomnieć o niewyraźnym i nieco przymglonym obrazie. Warto również wybrać kamerę samochodową ze specjalnym trybem do jazdy nocnej. Dzięki niemu urządzenie będzie w stanie kręcić dobrej jakości film nawet przy słabym oświetleniu. Urządzenia takie jak Garmin Dash Cam 46 z pewnością sprostają oczekiwaniom każdego użytkownika. Praktyczne rozwiązanie dla kierowcy Miej również na uwadze szeroki kąt nagrywania i liczbę rejestrowanych klatek na sekundę. W przypadku wideorejestratorów płynny obraz jest kluczowy. Sytuacja na drodze zmienia się diametralnie i często mają na nią wpływ czynniki znajdujące się poza jezdnią. Decydując się na zakup kamery takiej jak Navitel R650 NV możesz liczyć na szeroki kąt nagrywania aż 170 stopni i odpowiednią płynność gotowego materiału. Jeżeli szukasz modelu w bardziej przystępnej cenie, zainteresuj się urządzeniami o nieco mniejszym kącie nagrywania. 140 stopni z powodzeniem wystarczy. Przy zakupie kamerki najlepiej będzie przekonać się o jej możliwościach na własne oczy. W sieci znajdziesz rozmaite testy kamer w różnych warunkach pogodowych i o różnej porze dnia. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę model kamerki i zobaczyć, jak radzi sobie w różnych warunkach pogodowych. Nie musisz zdawać się na czysty przypadek. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze