WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne huawei + 2 wifirouter bezprzewodowy Modest Wilanowski Dzisiaj, 19-05-2021 09:41 Wi-Fi 6 – przyszłość łączności bezprzewodowej „Dom jest tam, gdzie urządzenie łączy się z WiFi bez pytania” – głosi popularne powiedzenie. W dzisiejszych czasach już nie tylko laptopy czy telefony, ale coraz więcej urządzeń można (a czasem wręcz trzeba) podłączyć do bezprzewodowej sieci, by w pełni korzystać z ich możliwości. Share Źródło: materiały partnera Urządzenia kuchenne (roboty wielofunkcyjne, piekarniki, lodówki), sprzątające (roboty autonomiczne), telewizory, elementy oświetlenia – według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w przeciętnym mieszkaniu do 2022 roku będzie średnio aż 50 urządzeń łączących się z Internetem bezprzewodowo. Podobnie sytuacja ma się w rzeczywistości zawodowej – oprócz komputerów i urządzeń mobilnych w oparciu o sieć bezprzewodową działają często drukarki, serwery, klimatyzacja czy ekspresy do kawy. Jak sprawić, by wszystkie te urządzenia łączyły się z jedną siecią bez przeszkód? Na przykładzie routera Huawei AX3 przyjrzymy się najnowszemu standardowi łączności bezprzewodowej – WiFi 6. Przepustowość pasma Nawet tylko dwa czy trzy smartfony i komputer, podłączone do jednej sieci, „rywalizują” o miejsce w tym samym paśmie. Mówiąc obrazowo – przy wysyłaniu i obieraniu danych, jeśli w tym samym czasie robi to inne urządzenie, muszą czekać na swoją kolej. Kluczem przy obsłudze wielu urządzeń podłączonych bezprzewodowo do sieci jest jej przepustowość – i w oparciu o maksymalne jej zwiększenie opracowano standard łączności Wi-Fi 6 (zwane wcześniej Wi-Fi ax) Największym atutem tego standardu, obok samej szybkości transferu danych (prędkości rzędu 6 Gb/s), jest przepustowość, a konkretnie sposób, w jaki wiele urządzeń na niewielkim obszarze – jak mieszkanie, dom czy małe biuro – będzie korzystało z szybkiego transferu. Podobnie jak w przypadku poprzedników WiFi 6, wykorzystane zostaną strumienie MIMO (Multiple input, multiple output), z tym, że dzięki technice OFDMA każdy kanał radiowy dzielony będzie na kilka lub nawet kilkadziesiąt subkanałów – a każdy z nich korzystać będzie z osobnej częstotliwości. Jednocześnie zastosowanie technologii 1024-QAM pozwala na upakowanie większej ilości danych przesyłanych w jednym impulsie – nawet do 10 bitów, co oznacza wzrost względem poprzednich standardów o 25%. Innymi słowy – w efekcie zastosowania wspomnianych technologii realnie sieć będzie mniej zatłoczona, a podłączone do niej urządzenia nie będą czekały na swoją kolej przy wysyłaniu i odbieraniu danych. Niezależnie od celu – czy to praca lub rozrywka na urządzeniach mobilnych, czy też obsługa elementów naszego inteligentnego domu czy biura – kilkadziesiąt urządzeń podłączonych do jednej sieci nie będzie stanowiło problemu. Wi-Fi 6 w domu lub biurze Najważniejszym elementem sieci jest oczywiście router – sprzęt, którego zadaniem jest rozdzielanie sygnału internetowego na wiele urządzeń. Router tworzy lokalną sieć, która umożliwia sprzętom równoczesny dostęp do internetu i sprawia, że podłączone do jednej sieci urządzenia mogą komunikować się ze sobą i wymieniać danymi. Z myślą o gospodarstwach domowych i małych (czasem domowych) biurach Huawei opracował router WiFi AX3 Quad Core, obsługujący standard WiFi 6 i zapewniający stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą nawet do 3000 Mb/s. materiały partnera Źródło: materiały partnera AX3 Quad Core oparto o czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz oraz dwa wzmacniacze o częstotliwości 5 GHz. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii WiFi 6 Plus, router Huawei zapewnia sygnał mocniejszy o 6 dB w porównaniu do innych routerów WiFi 6. Sygnał WiFi to fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości – i jako taka podlega zakłóceniom (z najpopularniejszych wymienić można chociażby kuchenki mikrofalowe, których działanie potrafi negatywnie wpływać na inne sygnały). WiFi 6 Plus, oprócz wzmocnienia sygnału, zapewnia dodatkowo redukcję takich zakłóceń oraz potencjalnych opóźnień przesyłu danych o 60%. Większa moc sygnału przekłada się bezpośrednio na skuteczniejsze przenikanie wszystkich przeszkód oraz lepsze pokrycie zasięgiem, pozwala zrezygnować z dodatkowych urządzeń, takich jak wzmacniacze sygnału WiFi. Router zamontowany na przykład w salonie z powodzeniem pozwala na stabilne połączenie w pozostałych pomieszczeniach czy przydomowym ogrodzie, co przekłada się na dużo większą wygodę korzystania. Wspomniana wcześniej technologia OFDMA – technologia wielodostępu z ortogonalnym podziałem częstotliwości – pozwala na jednoczesne podłączenie aż 16 smartfonów, tabletów czy laptopów pracujących w paśmie 5 GHz. Router Huawei WiFi AX3 obsługuje sieci bezprzewodowe, przewodowe i hybrydowe. Po podłączeniu kilku routerów są one automatycznie grupowane pod jedną nazwą, a łączność jest nawiązywana automatycznie, tak aby zapewnić optymalną jakość połączenia w danym pomieszczeniu. WiFi AX3 można również łączyć się ze starszymi routerami Huawei, aby rozszerzyć zasięg sieci w domu. Intuicyjna obsługa i prosta konfiguracja routera odbywają się przez przeglądarkę WWW lub dedykowaną aplikację HUawe AI Life. Użytkownicy smartfonów opartych o system Android mogą łączyć się bezpośrednio z siecią WiFi bez podawania hasła – za pomocą funkcji NFC. Router zapewnia również obsługę Huawei Share – funkcji wykorzystującej łączność Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń Huawei i przenoszenia pomiędzy nimi plików za pomocą połączenia WiFi Direct. Jest to bardziej wydajne i nie wymaga korzystania z komórkowej transmisji danych. materiały partnera Źródło: materiały partnera Sieć do pracy, nauki i rozrywki W obecnych czasach coraz więcej dziedzin życia i aktywności przenosimy w rzeczywistość wirtualną, której podstawą jest stabilne i wydajne bezprzewodowe łącze internetowe. Standard WiFi 6 jest odpowiedzią na rosnące wymagania użytkowników – wiele urządzeń w tej samej sieci „nie przeszkadza sobie” – możemy prowadzić spotkanie wideo, a pozostali domownicy przesyłać ciężkie pliki lub korzystać z serwisów streamingu video. Router AX3 Quad Core, obsługujący standard WiFi6, uczyni pracę, naukę zdalną i domową wirtualną rozrywkę bardziej wydajną i komfortową. Obecnie dostępny jest w nowej cenie 299 zł w oficjalnym sklepie internetowym Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze