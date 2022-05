Wakacyjny relaks z ulubionymi książkami. Cała biblioteka pod ręką

Letnie miesiące to czas odpoczynku, ale nie musi to być odpoczynek od ciekawych książek. Możecie zrelaksować się na leżaku, mieć pod ręką całą bibliotekę i to wszystko bez konieczności płacenia za nadbagaż na lotnisku. Wszystko dzięki czytnikom e-book, które są małe, lekkie i dają dużo możliwości. Jak wybrać odpowiedni sprzęt? Tego dowiecie się z naszego poradnika

Jedno urządzenie, wiele zalet

Elektroniczne czytniki książek mają wiele zalet i są lepsze od tradycyjnych książek. Trzeba się tylko przeprosić z brakiem charakterystycznego zapachu i szelestu przerzucanych stron. Jeżeli już to zrobicie, to przede wszystkim będziecie mieć ulubione pozycje zawsze pod ręką, a także zyskacie więcej miejsca w domu czy mieszkaniu. Urządzenie do czytania jest też bardziej ekologiczne, ponieważ nie będziecie zużywać papieru, a wiadomo, że lasy kurczą się w zastraszającym tempie. Wreszcie dochodzi kwestia ekonomii, a konkretnie cen książek w wersji elektronicznej, które są znacznie niższe od papierowych odpowiedników. Dzięki technologii elektronicznego atramentu możecie czytać nawet w ciemności bez powodowania uszczerbku na zdrowiu waszych oczu.

Warto wiedzieć

Na rynku jest wiele modeli czytników, więc warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie. Przede wszystkim liczy się rozdzielczość ekranu, która powinna być możliwie najwyższa. Najczęściej spotkacie się z 1448 x 1072 px oraz 1024 x 758 px. Jeśli chodzi o przekątną ekranu, to do czytania książek w zupełności wystarczy coś z przedziału od 6 do 8 cali. Do wyświetlania dokumentów lepiej będzie zainwestować w droższe urządzenie z ekranem o rozmiarze 10 albo nawet 13 cali. Większość producentów oferuje w swoich modelach automatyczną regulację podświetlenia, dzięki czemu wyświetlacz sam dostosuje jasność do panujących warunków. To bardzo ważne dla zdrowia oczu.

Kolejnym kryterium są oczywiście obsługiwane formaty plików, choć czytniki domyślnie obsługują te najpopularniejsze, to oczywiście sprawdza się zasada, że im więcej, tym lepiej. Jeśli chodzi o pamięć, to producenci oferują od 4 do 8 GB miejsca na książki i dokumenty, ale warto postawić na czytnik, który ma dodatkowe rozszerzenie w postaci gniazda na kartę pamięci. Kolejne przydatne udogodnienie to sposób komunikacji i tu najwygodniejszy będzie czytnik z modułem Wi-Fi, dzięki któremu szybko i łatwo pobierzecie interesujące was pozycje. W tańszych modelach stosowane są moduły Bluetooth. Dodatkowo niektóre urządzenia współpracują z popularnymi aplikacjami oferującymi e-booki w abonamencie. Instalacja takiej apki z pewnością ułatwi życie.

Jak korzystać?

Najlepszym sposobem jest oczywiście wykupienie abonamentu w jednej z internetowych wypożyczalni książek, dzięki temu uzyskacie dostęp do bogatej biblioteki tytułów, płacąc jedynie miesięczną subskrypcję. W niektórych przypadkach dostępne są też audiobooki i podcasty, więc możecie też korzystać z usługi np. w smartfonie. Książki elektroniczne zazwyczaj występują w formatach MOBI i EPUB. Jeżeli czytnik nie ma modułu Wi-Fi, to pliki prześlecie za pośrednictwem kabla USB. W przypadku połączenia z internetem można skorzystać np. z chmury lub po prostu przesłać książkę mailem. Rozmiar jest niewielki, więc cała operacja zajmie krótką chwilę.