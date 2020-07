W głębinach odkryto przerażający gatunek ryby. Pochłania nawet 99,5 proc. światła

Korzystają z niego głównie gatunki drapieżnicze, w celu poszukiwania swoich ofiar. To też z tego względu wiele innych ryb i organizmów rozwinęło różnego rodzaju sposoby maskowania. Niektóre z nich świetnie kryją się wśród roślinności morskie, inne potrafią kryć się w morskim dnie. Natomiast badane przez naukowców z Duke i Smithsonian gatunki, starają się być nieuchwytne dla oka.

Odkryte gatunki ryb plasują się wśród najciemniejszych znanych zwierząt na świecie. np. ultra-ciemne motyle odbijają od 0,06 proc. do 0,5 proc. światła, a najciemniejsze ptaki posiadają współczynnik odbicia od 0,05 proc. do 0,31 proc. Gatunek ryby, który pochłania najwięcej światła to maleńka żabnica, niewiele większa od podstawki pod piłkę golfową, odbijała zaledwie 0,04 proc.