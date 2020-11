Uważaj na SMS-y o konieczności dopłaty do przesyłki. Stracisz pieniądze przez internet

Polscy sieciowi przestępcy nie próżnują. Policja z Bytowa poszukuje sprawców wyłudzenia danych do logowania bankowego pewnej kobiety, na którą zaciągnięto dzięki temu kredyt.

Cyberprzestępcy wykorzystali tutaj prosty mechanizm psychologiczny oraz oczywiście złośliwe oprogramowanie. Zaczęło się od wysłania SMS-a do ofiary. Informował on o konieczności dopłaty 89 gorszy do przesyłki, która rzekomo miała być wysłana do ofiary. Do wiadomości dołączony był link.

Oczywiście ze złośliwym oprogramowaniem. Niestety, kobieta w niego kliknęła i została przekierowana do fałszywej strony internetowej do złudzenia przypominającej jej bank. Zalogowała się, by uiścić rzekomą opłatę z SMS-a. W tym momencie było już jednak „po wszystkim”. Logując się, ofiara tak naprawdę oddała swoje dane dostępowe przestępcom.

A ci z tego szybko skorzystali. Niedługo po feralnym SMS-ie ofiara otrzymała informację, że na jej dane zaciągnięto kredyt. Policja nie podaje, o jakiego rzędu kwoty chodzi.

Phishing to bardzo popularna metoda wyłudzania danych i okradania ludzi. Należy pamiętać, by nie klikać w żadne linki ani załączniki z wiadomości pochodzących od nieznanych i niechcianych osób. Zwykle podszywają się one pod zaufane osoby i instytucje, po czym żądają wykonania określonych działań.

Zazwyczaj też piszą o konieczności szybkiego załatwienia sprawy – tak jak z powyższą dopłatą do fikcyjnej przesyłki. Wprowadza to pośpiech w działaniach ofiary, a co za tym idzie – także uśpienie jej czujności.

Policja szuka oszustów

Bytowska policja opublikowała w sieci wizerunki dwóch osób, które prawdopodobnie mają związek z tą sprawą. To kobieta i mężczyzna w wieku między 20 a 35 lat. Jeśli ktoś zna ich tożsamość lub miejsce pobytu, proszony jest o kontakt ze śledczymi. Można zgłosić się do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie lub zadzwonić pod numery 47 74 38333 lub 47 74 38300.