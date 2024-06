Rosyjskie okręty szpiegowskie w pobliżu Niemiec. Na ich celowniku izraelski INS Drakon

Jak wyjaśnia Naval News, próby morskie są niezwykle wrażliwym okresem dla okrętów podwodnych , szczególnie dla prototypów i zupełnie nowych projektów. Gromadzenie danych wywiadowczych na ich temat jest wówczas łatwiejsze niż po wdrożeniu jednostek do służby. Mowa tutaj m.in. o ich sygnaturze akustycznej, czy danych na temat nowych rodzajów broni i systemów pokładowych. Jest to praktyka znana od lat i chętnie stosowana przez mocarstwa. Jej wykorzystanie było powszechne w czasie tzw. zimnej wojny, kiedy wyścig zbrojeń przybrał na sile.

Doniesienia niemieckich mediów sugerują, że obecnie taką taktykę może wykorzystywać Kreml, na którego celowniku znalazł się najnowszy izraelski okręt podwodny INS Drakon. Jest to jednostka zbudowana przez niemieckie przedsiębiorstwo ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) w Kilonii, która najprawdopodobniej rozpoczęła próby morskie, co nie umknęło uwadze Rosjan. Jak zauważył niezależny analityk zajmujący się morskim wywiadem - Droxford Maritim - ruchy rosyjskiego okrętu wywiadowczego "Admirał Sibiriakow" odpowiadają potencjalnej trasie, jaką pokonuje podczas prób INS Drakon. W pobliżu Kilonii pojawił się także "Wasilij Tatiszczew", również podejrzewany o prowadzenie działalności wywiadowczej.

Rosyjski okręt "Admirał Sibiriakow", czyli oceanograficzny statek badawczy Projektu 865, oficjalnie zajmuje się realizacją działań badawczych - hydrograficznych i meteorologicznych. Naval News zwraca uwagę, że okręt jest wyposażony w sprzęt potrzebny do wykonywania pomiarów sygnatur akustycznych okrętów podwodnych. Regularnie uczestniczy też w próbach morskich okrętów podwodnych rosyjskiej marynarki wojennej na Bałtyku. Co więcej, jednostka była jednak wielokrotnie widziana w pobliżu miejsc o znaczeniu strategicznym dla innych państw. Przykładem jest chociażby aktywności okrętu "Admirał Sibiriakow" w pobliżu gazociągu Balticconnector w miesiącach poprzedzających wyciek, do którego doszło pod koniec 2023 r., a także jego obecność w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 w czerwcu 2022 r.