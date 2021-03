WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 ultrabooklaptop Patryk Wieczorek Dzisiaj, 18-03-2021 14:37 Ultralekki i smukły. Mobilny laptop dla najbardziej wymagających Do pracy biurowej, home office czy w podróż – laptopy to popularny sprzęt do wszelkiej maści prac wymagających od ciebie większej mobilności. By sprostać tym wymaganiom, stworzono lżejsze, bardziej wytrzymałe i poręczne ultrabooki do zadań specjalnych. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Ultrabook do home office w atrakcyjnej cenie Źródło: Adobe Stock Smukła, cienka i przede wszystkim lekka obudowa oraz wydajne podzespoły – to idealna opcja dla zapracowanych osób żyjących w ciągłym biegu i potrzebujących sprzętu, który za nimi nadąży. Laptop, który schowasz ze sobą do teczki lub plecaka to obecnie podstawa przy mobilnym trybie życia. Wybierając ultrabooka, warto postawić na najlepsze podzespoły, które przez wiele lat będą działać na tym samym, wysokim poziomie. Ultralekki i ultramobilny Jeżeli szukasz nowoczesnego, kompaktowego laptopa, warto zwrócić uwagę na sprzęt od wiodących producentów. Aby sprostać tym zadaniom, urządzenie musi spełniać wyśrubowane kryteria, które czynią z niego wyjątkowy sprzęt. Najważniejszym kryterium jest przede wszystkim lekkość. Waga urządzenia nie powinna przekraczać dwóch kilogramów. Asus idzie jeszcze dalej. VivoBook 14 X413 waży zaledwie 1,4 kg, a do tego jego grubość to niecałe 2 cm. W połączeniu z kompaktowym, 14-calowym ekranem w rozdzielczości Full HD zyskujesz sprzęt, który z powodzeniem wsuniesz do plecaka czy torby. Mniejsza waga nie oznacza oczywiście mniejszej wygody użytkowania. Urządzenia wyposażone są w standardowej wielkości klawiatury o ergonomicznym kształcie, które oferują doskonały komfort pisania. Model VivoBook S14 S433 wyposażono w dodatkowe podświetlenie klawiszy, które ułatwi korzystanie ze sprzętu w warunkach niepełnego oświetlenia. Jednocześnie skok klawiszy to zaledwie 1,4 mm, dzięki czemu możesz komfortowo i bez wysiłku pisać przez wiele godzin. Dużą zaletą ultrabooków jest również wytrzymała bateria, która pozwoli na uwolnienie się od ładowarki na długie godziny. Większość urządzeń Asus oferuje opcję szybkiego ładowania, która pozwoli bezpiecznie zapełnić baterię w 60 procentach w ciągu niespełna godziny. Jednocześnie modele takie jak VivoBook 15 X512 mają zabezpieczenia, które służą zmniejszeniu rozprężenia się akumulatora podczas ładowania, dzięki czemu sam proces nie jest szkodliwy dla baterii. To pozwala zapewnić urządzeniom Asusa nawet trzykrotnie dłuższą żywotność baterii. Wygoda przede wszystkim VivoBooki to jednak nie tylko solidne podzespoły i jakość wykonania, ale również mnóstwo udogodnień, które pozwolą jeszcze bardziej dopasować sprzęt do twoich indywidualnych potrzeb. Szukasz laptopa, który będzie nie tylko kompaktowy, ale również wyposażony w najwydajniejsze podzespoły? Nic trudnego, model VivoBook S14 S433 zapewni ci odpowiednią wydajność niezależnie od tego, do jakich zadań planujesz używać sprzętu. Procesor Intel Core i7 w połączeniu z 16 GB RAM zapewnią płynną pracę, a dysk SSD o dużej pojemności to gwarancja błyskawicznego dostępu do niezbędnych danych zawsze wtedy, kiedy chcesz. Jeżeli potrzebujesz mniejszego i bardziej poręcznego modelu, rozwiązaniem będzie Asus ZenBook 13 UX325. 13-calowy ekran, zaledwie 1,11 kg wagi i ultracienka konstrukcja o grubości 13,9 cala to gwarancja wyjątkowej lekkości, która idzie w parze ze świetną wydajnością. Energooszczędny ekran zapewnia wysoką jasność obrazu przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu czasu działania baterii. Jednocześnie ekran zamontowany jest na precyzyjnym zawiasie, który po rozłożeniu zapewnia optymalny kąt nachylenia klawiatury, dzięki czemu korzystanie ze sprzętu jest jeszcze wygodniejsze. Teraz, gdy wiele firm decyduje się na pracę zdalną, coraz większą uwagę zwracamy na jakość kamery i mikrofonu. Idąc naprzeciw oczekiwaniom Asus zdecydował się na wprowadzenie do nowszych urządzeń możliwości redukcji szumów. To pozwoli ci odfiltrować wszystkie zbędne dźwięki i podbić głośność tych właściwych, dzięki czemu spotkania w większej grupie będą przebiegały jak w realnym życiu. Urządzenia typu Asus ZenBook 14 UX425 to sprzęt, dzięki któremu wideokonferencje nabiorą nowego wymiaru. Spotkania z klientami, odpowiadanie na maile podczas podróży służbowych czy powrotu do domu, a także inne aktywności, które wymagają dużej mobilności – to wszystko zadania, do których doskonale sprawdzi się ultrabook. Zabieranie ze sobą ciężkiego sprzętu w osobnej torbie nie zawsze wchodzi w grę. Dlatego lepiej postawić na lżejszy, bardziej wydajny sprzęt.