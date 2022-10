Ukrainę czeka ekspresowa odbudowa? Mają na to świetny sposób

Około jedna czwarta wysiedlonych mieszkańców Lwowa to dzieci. To jeden z powodów, dla których Team4Humanity (TEAM4UA) zdecydowała się rozpocząć projekt szkoły drukowanej w 3D. Budowa z zastosowaniem druku 3D jest znacznie szybsza niż tradycyjne stawianie budynków. "Pozwala na zaoszczędzenie czasu. Jest wydajna, jeśli chodzi o koszty energii, i będzie szybka" – powiedział Charles Tiné, członek komitetu strategicznego TEAM4UA w rozmowie z Euronews.

W sumie do kraju dotkniętego konfliktem ma trafić 15 takich drukarek. Pierwsza z nich zostanie wykorzystana do budowy szkoły we Lwowie. Jednak nie tylko szkoły mogą zostać szybko odbudowane dzięki zastosowaniu ogromnych drukarek 3D. "Możemy drukować mosty czy magazyny" – wskazuje Tiné. "A kiedy wojna w Ukrainie się skończy, możemy przenieść te drukarki w inne miejsca, gdzie są potrzebne, po trzęsieniu ziemi lub podobnych katastrofach".