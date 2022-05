Ukraina otrzymała je od Belgii. To karabinki FN F2000

FN F2000 to modułowy karabinek szturmowy produkowany od 2001 r. przez belgijską firmę Fabrique Nationale de Herstal. Jest to broń o charakterystycznym kształcie, zbudowana w układzie bezkolbowym (bullpup). W ramach pomocy dla Ukrainy Belgia dostarczyła obrońcom 10 tys. różnej broni palnej, w tym także FN F2000.

Jak zauważa ukraiński serwis Militarnyj, w FN F2000 zastosowano unikalne i opatentowane rozwiązanie usuwania łusek z komory zamkowej. W belgijskim karabinku nie trafiają one bezpośrednio do okna wyrzutowego, lecz do specjalnego kanału umieszczonego wzdłuż prawej strony lufy. Broń może być używana przez strzelców leworęcznych bez konieczności dokonywania modyfikacji.

Karabinek ma kaliber 5,56 mm, a w jego magazynku mieści się do 30 naboi. Zasięg skuteczny FN F2000 wynosi 800 m, zaś szybkostrzelność teoretyczna tej broni to 850 strz./min. Po wystrzeleniu pocisk rozpędza się do ok. 900 m/s.