Uber. Od dziś wybierzesz, czy kierowca ma być cicho

Usługa Uber Comfort będzie droższa o około 30 proc. od UberX, czyli podstawowego przejazdu. W ramach Comfort pasażerowie będą mogli oczekiwać kierowców z największym doświadczeniem. Według Ubera są to kierowcy o minimalnej ocenie 4,85 (na 5,00) w aplikacji.

Uber Comfort. Samochody o wyższym standardzie

W Uber Comfort mają jeździć auta o najwyższym standardzie z dodatkową przestrzenią na nogi, będą to Toyota Corolla Sedan, Toyota Auris Combi, Ford Focus Combi czy Skoda Octavia z roczników 2018 lub 2019. Samochody z Uber Comfort będą czekać na pasażerów do 10 minut, standardowo są to 2 minuty.