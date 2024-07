Tyle udźwignie człowiek. W głowie się nie mieści

W świetle tych "nadprzyrodzonych" zdolności rodzi się pytanie – ile może udźwignąć człowiek? Jaki jest największy ciężar, który podniesie człowiek? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi Bradley Schoenfeld, który na co dzień zajmuje się pracą naukową związaną z odżywianiem sportowym i ćwiczeniami fizycznymi. W rozmowie z Live Science opowiedział o limitach ludzkiego organizmu.

W teorii istnieje urządzenie, które pozwala zmierzyć siłę mięśni. Służy do tego zestaw do elektromiografii, którego działanie opiera się o pomiar aktywności elektrycznej generowanej wewnątrz mięśnia. Badanie uwzględnia rejestrowanie zachowania komórek nerwowych, ale też włókien mięśniowych. Problem jednak w tym, że jest to badanie, które obejmuje tylko konkretny obszar mięśnia. Nie można więc ocenić wydolności dla całego ciała.

– Trudno jest określić tę granicę – uznał z kolei E. Todd Schroeder z University of Southern California, który zajmuje się fizjoterapią kliniczną. Jego zdaniem najlepszym (i w zasadzie jedynym) sposobem na określenie wydolności mięśniowej jest ciągły trening. – To ustanawianie nowych rekordów osobistych, a następnie sprawdzanie, czy można je pobić – mówił Schroeder w rozmowie z Live Science.

Naukowiec wyjaśnia, że jeśli ktoś uważa, że jest w stanie podnieść 200 kg, to z pewnością mięśnie są zdolne do wytrzymania większego wysiłku i podniesienia większego ciężaru. Nie wiadomo jednak, o ile więcej.

Z biologicznego i chemicznego punktu widzenia, wydolność mięśni podczas dźwigania ciężaru zależy od dwóch białek: aktyny i miozyny. To one odpowiadają za kurczenie się mięśni, a w efekcie – siłę do podnoszenia ciężarów. Nie bez znaczenia pozostają też czynniki biologiczne, tj. genetyka i płeć. Co do zasady większa masa mięśniowa sprawia, że człowiek jest silniejszy. Nie jest to jednak zasada, gdyż – jak zauważa Schroeder – istnieją sytuacje, w których osoby o mniejszej masie mięśniowej podnoszą ciężar większy, niż może podnieść osoba o większej masie mięśni.