Grobowiec bestii z trzema głowami. Wewnątrz tajemnicze szczątki

Olbrzymi grobowiec we włoskiej miejscowości Giugliano in Campania (w pobliżu Neapolu) został przez archeologów okrzyknięty mianem grobowca Cerbera – mitycznej bestii z trzema głowami. W jego wnętrzu znaleziono tajemnicze szczątki, nad którymi nadal prowadzone są badania.

Włoscy naukowcy prowadzą prace archeologiczne w grobowcu Cerbera – miejscu, które zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na swoje duże rozmiary, ale też wyjątkowe zdobienie. Na jego wejściu znajdują się bowiem liczne freski (powtórzone na suficie i ścianach), które przedstawiają postaci znane z mitologii. Największym z nich, a jednocześnie najlepiej zachowanym, jest fresk przedstawiający Cerbera, czyli trzygłowego psa z mitologii greckiej, który strzegł wejścia do świata zmarłych.

Zjawiskowy fresk nie był jedynym, który zainteresował archeologów. "Bezprecedensowe odkrycie w tym obszarze" – jak twierdzą naukowcy, mówiąc o znalezisku grobowca Cerbera – zawiera w sobie jeszcze wiele niezbadanych tajemnic. Mowa o odkrytej niedawno zawartości tego miejsca. W zapieczętowanej budowli znajdują się bowiem doskonale zachowane zwłoki pokryte całunem oraz kilka przedmiotów związanych z pochówkiem zmarłego (w tym również dary dla zmarłego).

Grobowiec Cerbera (po odkryciu go w ubiegłym roku) jest ciągle badany przez uczonych, którzy ustalili, że sarkofag był zamknięty przez ponad 2 tys. lat. Najnowsze odkrycie archeolodzy zawdzięczają niewielkiej kamerze (tzw. mikrokamera), którą wprowadzono do szczeliny, otwierając drogę do sprawdzenia, co niegdyś ukryła tam ówczesna ludność.

W środku znaleźli dobrze zachowane szczątki mężczyzny

Naukowcy musieli być zszokowani, kiedy ich oczom ukazały się doskonale zachowane zwłoki. Z ustaleń archeologów wynika, że były one pokryte całunem (tkanina do przykrywania zwłok), a obok znajdowały się liczne dary oraz przedmioty, których używano podczas przygotowywania ciała do pochówku.

"Prace wykopaliskowe doprowadziły do wyjątkowego odkrycia zabalsamowanego ciała mężczyzny pochowanego w pozycji leżącej na plecach, było zachowane w doskonałym stanie" – czytamy w komunikacie Nadzoru Dziedzictwa Archeologicznego Neapolu.

Z dotychczas przeprowadzonych prac wynika, że znalezione szczątki mężczyzny prawdopodobnie należą do "głowy" rodu, dla którego zbudowano masywny grobowiec Cerbera. Badania laboratoryjne pokazały też, że ciało mogło być konserwowane olejkami opartymi o absynt, aby zachować zwłoki w lepszym stanie.

Uczeni wciąż jednak wiedzą niewiele na temat tajemniczych zwłok w grobowcu. Jak wyjaśniają, dalsze badania i analiza próbek (przede wszystkim zwłok oraz całunu, który okrywał ciało) pozwolą uzyskać więcej danych dotyczących sarkofagu z miasta Giugliano in Campania. Zostaną one wykorzystane do rekonstrukcji społeczności okolic Neapolu, która wciąż nie została dokładnie zbadana.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski