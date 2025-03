W sobotę, 1 marca 2025 r., nad Mar-a-Lago, rezydencją prezydenta Donalda Trumpa, doszło do trzech naruszeń przestrzeni powietrznej. Jak podaje Bulgarian Military, trzy cywilne samoloty wleciały w strefę zakazu lotów, co spowodowało natychmiastową reakcję NORAD (North American Aerospace Defense Command - Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej).

Pierwszy incydent miał miejsce o poranku, kiedy to Cessna 172 naruszyła przestrzeń powietrzną nad Mar-a-Lago. F-16 z oddalonej o kilkaset kilometrów bazy Tyndall szybko przechwyciły samolot, eskortując go poza strefę zakazu lotów. Kolejne naruszenie nastąpiło dwie godziny później, gdy Piper PA-28 Cherokee wleciał w strefę, a F-16 ponownie zareagowały, używając flar jako ostrzeżenia.

Ostatni incydent wydarzył się po następnych 30 minutach, kiedy Beechcraft Bonanza A36 naruszył przestrzeń powietrzną nad rezydencją. F-16, uzbrojone w pociski AIM-120, ponownie przechwyciły samolot, zmuszając go do opuszczenia strefy. Wszystkie trzy samoloty wylądowały bezpiecznie, a ich piloci mogą zostać ukarani grzywną. NORAD podkreśla, że takie naruszenia nie są rzadkością, a większość z nich wynika z ignorowania NOTAM-ów (komunikatów lotniczych) przez pilotów.

F-16 Fighting Falcon to amerykański myśliwiec wielozadaniowy, który został zaprojektowany przez firmę General Dynamics, obecnie znaną jako Lockheed Martin. Od lat 70. XX wieku, kiedy to wszedł do służby, stał się jednym z najczęściej używanych samolotów bojowych na świecie. Jest wykorzystywany przez siły powietrzne w ponad 20 krajach, w tym w Polsce.

Samolot F-16 ma długość 15,06 m, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 10 m oraz wysokość niemal 5 m. Wyposażony jest w silnik turbowentylatorowy (w zależności od wersji jest to Pratt & Whitney F100 lub General Electric F110). Dzięki temu F-16 osiąga prędkość maksymalną około 2 Ma, co odpowiada blisko 2400 km/h. Maksymalna masa startowa tego myśliwca to prawie 17 t, z czego do 5,5 t może stanowić uzbrojenie lub dodatkowe zbiorniki paliwa.