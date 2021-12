Torba czy plecak na laptopa? Sposób na bezpieczny transport komputera

Jeżeli już laptop jest spakowany, to trzeba go odpowiednio przetransportować. Torba lub plecak powinny być przewożone w pozycji pionowej, ponieważ zmniejsza to drgania. Jeżeli komputer posiada czytnik płyt, to warto zadbać, by znalazł się on na górze. Laser i ogólny mechanizm są bardzo czułe, dlatego nie powinno się narażać ich na pierwszy kontakt z powierzchnią, na której postawicie torbę. Szczególnej uwagi wymagają także starsze typy komputerów, wyposażone w dyski talerzowe. Wszelkiego rodzaju nagłe uderzenia mogą skrócić ich żywot, a nawet je trwale uszkodzić. Podobnie sprawa ma się w przypadku dysków talerzowych, choć te spotyka się coraz rzadziej. Dyski SSD nie są aż tak podatne na czynniki zewnętrzne, gdyś nie mają żadnych mechanizmów.