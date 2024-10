Tłumy Amerykanów na koncercie Polaka. Wyjątkowy moment

Kariera Ignacego Jana Paderewskiego była uważnie śledzona przez międzynarodowych krytyków muzycznych, w tym Olina Downesa z "The New York Times", który w 1930 r. napisał obszerny artykuł z okazji 70. urodzin Paderewskiego. Downes uznał, że Polak miałby wielkie znaczenie w każdej epoce i na każdym miejscu, podkreślając niezwykły wpływ, jaki jego interpretacje miały zarówno na słuchających nokturnu Chopina kobiety, jak i na mężczyzn w sferze polityki.

W tym samym roku "The San Francisco Chronicle" doceniło Paderewskiego za jego dobroczynność, opisując go jako postać o licznych osiągnięciach:

"Jest kimś znacznie więcej niż artystą z prawem do noszenia Wielkiego Krzyża Rycerskiego Orderu Imperium Brytyjskiego, jest zdobywcą większej liczby medali i nagród niż można sobie wyobrazić i większej liczby doktoratów honoris causa, niż sam może policzyć. To nawet ktoś więcej niż człowiek, który dorobił się kilku fortun tylko po to, by rozdać je na rzecz innych. (…) Świat ma wiele powodów, by uznać tak rzadki dziś humanizm, zwłaszcza gdy sukces sprawy, o którą walczył Paderewski, jest zagrożony. W tej sytuacji pozostało mu oddać mały zaszczyt, przychodząc wczoraj posłuchać jego koncertu".