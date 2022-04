TEST Vivo V23 5G: Mistrz świata w selfie

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Vivo V23 5G to bardzo ciekawy, choć trochę nierówny smartfon. Kilka braków po stronie wyposażenia nadrabia absolutnie unikalnymi możliwościami dotyczącymi robienia selfie, kręcenia wideo przednim aparatem czy streamowania, a jego wygląd i jakość wykonania sprawiają, że używa się go po prostu z przyjemnością. Jeśli robienie selfie nie jest dla ciebie ważne, poszukaj gdzie indziej, znajdziesz tańsze oferty. Jeśli jednak selfiki to coś, co cię interesuje - V23 uśmiecha się do Ciebie złociście.