Test usługi Cloud Backup. Kopie zapasowe w chmurze z najlepszym szyfrowaniem na świecie Zależy Ci na bezpiecznym przechowywaniu dokumentów i innych plików? Jednocześnie chcesz mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie, a nie tylko na konkretnym komputerze? Najlepszym rozwiązaniem będzie usługa Cloud Backup oferowana przez nazwa.pl. (Unsplash.com) Materiał powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl Przechowywanie plików w chmurze ma niezaprzeczalne zalety, zarówno dla użytkowników indywidualnych, biznesowych czy instytucjonalnych. Dzięki chmurze nie trzeba się martwić, że utraci się dostęp do kluczowych dokumentów czy innych plików, jeśli nastąpi awaria komputera lub gdy z innego powodu nie będzie można z niego skorzystać. Dostęp do takiej kopii zapasowej można uzyskać z dowolnego miejsca. Słyszy się jednak czasami, że pliki, które umieszczamy w chmurze, nie są odpowiednio zabezpieczone. Ktoś może się do niej włamać i uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych, również tych o krytycznym znaczeniu. Darmowe usługi, jak choćby Dysk Google, faktycznie nie oferują zadowalającego poziomu zabezpieczeń. W takiej sytuacji potrzebne są inne, bardziej zaawansowane rozwiązania, które oprócz samego przechowywania plików pozwalają również na ich szyfrowanie. Takie rozwiązanie ma w swojej ofercie nazwa.pl. Kopie zapasowe najprościej, jak się da Cloud Backup od nazwa.pl stawia na intuicyjność i prostotę. Już samo rozpoczęcie korzystania z usługi jest banalnie łatwe. Wystarczy założyć Panel Klienta, zamówić usługę Cloud Backup i ściągnąć ze strony nazwa.pl odpowiedni program, a następnie zainstalować go na swoim komputerze. Co ważne, instalator działa nie tylko na urządzeniach z systemem Windows 10, ale również tych ze starszym Windowsem 7, nadal obecnym w wielu firmach. Po uruchomieniu programu wszystkie działania odbywają się już w zwykłej przeglądarce internetowej. Pierwszym i najważniejszym z nich jest ustalenie osobistego hasła szyfrującego. Panel obsługi Cloud Backup jest przejrzysty i czytelny. Aby dokonać zapisu zaszyfrowanej kopii zapasowej, wystarczy nadać jej nazwę, a następnie wskazać odpowiedni katalog lub wybrane pliki z dysku twardego, a nawet całą jego zawartość. Ich zakodowanie oraz przesłanie do chmury serwerów nazwa.pl odbędzie się już automatycznie. Również automatycznie będą wykonywane następne kopie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możemy dowolnie go zmieniać, a także w każdym momencie zrobić backup ręcznie. Co ważne, nowa wersja pliku nie zastępuje poprzedniej na serwerze, lecz jest tworzona osobno. Przy pobieraniu z chmury można więc wybrać, którą konkretnie kopię chcemy odzyskać, czy tę najnowszą, czy możne którąś ze starszych. Wszystko to jest intuicyjnie proste. Dodatkowe przydatne opcje, takie jak ustalenie limitów prędkości pobierania i wysyłania plików, są dostępne od ręki. Oprócz możliwości tworzenia i odzyskiwania kopii mamy również dostęp do statystyk korzystania z dysku oraz informacje o tym, ile miejsca z 1 TB jeszcze nam pozostało. Ważnym dodatkiem jest również historia działań, która podaje nie tylko czas wykonania operacji, ale również adres IP, z którego wykonano kopię. Jeśli więc "kopia zapasowa w chmurze" brzmi onieśmielająco, to uspokajamy. Cloud Backup jest narzędziem bardzo prostym i praktycznie każdy użytkownik poradzi sobie z jego obsługą. Nie trzeba do tego specjalnej wiedzy czy umiejętności informatycznych. To ogromna zaleta tego rozwiązania. Najwyższy poziom zabezpieczeń Inną zaletą Cloud Backup jest szyfrowanie umieszczanych w chmurze plików. Odbywa się ono przed ich wysłaniem, na naszym komputerze, za pośrednictwem wcześniej przez nas ustalonego klucza szyfrującego. Co ważne, dane nie są szyfrowane dopiero po dotarciu na serwer, ale jeszcze zanim opuszczą nasz dysk. Dzięki temu nikt, kto nie zna klucza (w tym również sami operatorzy usługi i właściciele serwerów) nie będzie w stanie ich odszyfrować. Hasło jest podstawą szyfrowania, ale można je zmienić w przypadku, gdy je zgubimy lub zajdzie podejrzenie, że zna je ktoś niepowołany. W takim przypadku pliki zaszyfrowane za pomocą poprzedniego hasła zostaną ściągnięte na nasz komputer, odkodowane oraz ponownie zaszyfrowane i wysłane do chmury. Cloud Backup od nazwa.pl wykorzystuje szyfrowanie AES-256, które bazuje na standardzie Advanced Encryption Standard i wykorzystuje 256-bitowy klucz szyfrujący. Ten symetryczny szyfr blokowy został wynaleziony przez belgijskich kryptografów i z czasem przyjęty jako ogólnoświatowy standard w kwestii zabezpieczeń. Od 2002 roku nieprzerwanie aż do dziś z AES korzysta amerykańska National Security Agency do ochrony ściśle tajnych informacji. To jedyna dostępna publicznie metoda szyfrowania zatwierdzona przez tę agencję. Liczba możliwych kombinacji 256-bitowego klucza jest gigantyczna, a sprawdzenie ich wszystkich nawet przez największe superkomputery i chmury obliczeniowe zajęłoby kilka miliardów lat. To aktualnie najbezpieczniejsza metoda szyfrowania informacji i jest ona dostępna dla każdego użytkownika usługi Cloud Backup. Cloud Backup to prostota i bezpieczeństwo, nie tylko dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu. Znaczenie ma także fakt, że usługa oferowana przez nazwa.pl to zamknięta architektura, do której nie ma dostępu żaden zewnętrzny podmiot. Zaszyfrowane pliki są umieszczane nie na jednym serwerze ani nawet nie w jednym klastrze w centrum danych, ale w centrach umiejscowionych w innych lokalizacjach. Nie istnieje zagrożenie, że zostaną w jakikolwiek sposób utracone. Jedyna możliwość to własnoręczne ich usunięcie przez użytkownika. Jeżeli chcielibyście się samodzielnie przekonać, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego na własnych zasadach. Czytelnicy WP Tech mogą teraz aktywować za darmo usługę Cloud Backup na okres sześciu miesięcy. Wystarczy tylko przy zamówieniu na stronie https://www.nazwa.pl/ wybrać opcję Voucher i wpisać poniższy kod rabatowy: jp36-7497-5432 Termin ważności kodu rabatowego: 30.07.2020 r. Materiał powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl