TEST Peak Design Travel Tripod: Statyw inny niż wszystkie

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Niezwykły, pomysłowy, oferujący rzeczy, których nie potrafią inne, a do tego piękny i fantastycznie ergonomiczny w codziennym używaniu - taki jest Peak Design Travel Tripod. To sprzęt dla ceniącego jakość profesjonalisty i zaawansowanego amatora, sprzęt, który nie jest tani dużo, ale naprawdę wiadomo za co się płaci. No i można się dowiedzieć, ile kosztuje NIE noszenie 30 gramów…