Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne xiaomi + 3 telewizorytelewizory xiaomiandroid tv Sylwia Zimowska 1 godzinę temu Telewizory Xiaomi wchodzą do Polski. Ceny już od 899 zł Podczas konferencji online Xiaomi zapowiedziało pierwsze trzy modele telewizorów, które w tym miesiącu zobaczymy w polskich sklepach. Mają one matryce w rozmiarach: 32 cale, 43 cale i 55 cali. Czy staną się u nas równie popularne co w Chinach? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Telewizory Xiaomi wreszcie trafią do Polski (Materiały prasowe) Materiał powstał przy współpracy z Xiaomi Zazwyczaj smartfony Xiaomi pojawiają się w Polsce maksymalnie po kilku tygodniach od chińskiej premiery. Coraz szybciej też w oficjalnej siatce dystrybucji możemy znaleźć inne smart urządzenia tej marki. Z jakiegoś powodu jednak firma zwlekała kilka lat z wprowadzeniem na polski rynek swoich telewizorów. Wiele osób czekało na ich premierę z tego samego powodu, co innych sprzętów Xiaomi - bezkonkurencyjnego stosunku ceny do jakości. I w końcu polski oddział poinformował o wprowadzeniu do polski nie jednego, ale aż trzech modeli. Skromne rozmiary, ale przyzwoite wnętrze Największy z nich to Mi TV 4S 55", który oferuje ekran o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K) ze wsparciem technologii HDR i funkcją MEMC zapewniającą większą płynność obrazu. Drugi z modeli, Mi TV 4S 43” ma dokładnie te same parametry i funkcje, lecz odpowiednio pomniejszony rozmiar. Materiały prasowe Podziel się Polacy mogą się dziwić, że Xiaomi oparło się współczesnemu trendowi na ogromne ekrany. Najprawdopodobniej jednak stało się tak z uwagi na warunki rodzimego rynku - chińskie mieszkania są dużo mniejsze od polskich i tam 55-calowy ekran to luksus, na jaki niewielu użytkowników może sobie pozwolić. Obydwa modele mają taką samą stylistykę - zarówno przednia rama, jak i stopka oraz tył telewizora są metalowe. Jeżeli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano standardowy komplet: 3 porty USB 2.0, 3 gniazda HDMI, port Ethernetowy, moduł Wi-Fi oraz Bluetooth w standardzie Low Energy. Telewizory pracują pod kontrolą czterordzeniowego procesora ARM Cortex A53, układu graficznego Mali 470 MP3, 2 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci operacyjnej. Materiały prasowe Podziel się Trochę słabiej przedstawia się na papierze najmniejszy z modeli, Mi TV 4A 32”. Oferuje nie rozdzielczość Full HD, ale HD Ready. Z racji rozmiarów ma także jeden port USB mniej. Producent wyposażył go także w mniej pamięci RAM (1,5 GB). Taki telewizor z racji niskiej ceny może być jednak alternatywą do pokoju dziecka, sypialni czy zaplecza w pracy. Dobrze prezentuje się natomiast dźwięk w systemie Dolby Audio i DTS HD. Największy z telewizorów otrzymał dwa głośniki o mocy 10 W każdy, średni - o mocy 8 W, a najmniejszy - o mocy 5 W. Android TV z obsługą głosową Wszystkie modele tuż po wyjęciu z pudełka pozwolą cieszyć się zaletami Netfliksa, YouTube’a i Amazon Prime. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować inne aplikacje. Mi TV pracują na nakładce PatchWall, która bazuje na Androidzie 9.0. To oznacza, że uzyskujemy dostęp do pełnego spektrum gier i aplikacji z Google Play. Materiały prasowe Podziel się Skrót do Netfliksa na pilocie to nie jedyne udogodnienie. Pilota użyjemy także jako mikrofonu i wydawania komend głosowych. Integracja z Asystentem Google pozwala szybko wyszukać interesujący nas program, kanał na YouTube czy kontrolować urządzenia Xiaomi podpięte do domowej sieci. Materiały prasowe Podziel się Telewizory wyposażone są także w tuner DVB-T2 i DVB-C, dzięki czemu odbiorą programy nadawane w cyfrowej telewizji naziemnej. Nie zabrakło także funkcji Google Chromecast, dzięki której możliwe jest streamowanie treści ze smartfonu czy tabletu na ekran telewizora. Ceny i dostępność Wszystkie trzy modele trafią do polskich sklepów 14 kwietnia. Będziemy je mogli kupić w salonach Xiaomi Mi Store, ale także w sieciach RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Media Expert oraz w Orange i w Plusie. Ceny przedstawiają się następująco: Xiaomi Mi TV 4A 32” - 899 zł

Xiaomi Mi TV 4S 43” - 1599 zł

Xiaomi Mi TV 4S 55" - 1999 zł Przypominamy też, że w ramach przedsprzedaży smartfonu Mi 10, która rozpocznie się 7 kwietnia o godz. 14.00, za złotówkę można otrzymać najmniejszy z telewizorów. Oferta jest limitowana. Od 7 do 13 kwietnia potrwa zaś mega wyprzedaż dla fanów marki i przecenione mają być różne produkty, zarówno smartfony jak i inteligentne gadżety. Materiał powstał przy współpracy z Xiaomi