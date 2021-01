WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 telewizorsmart tv Patryk Wieczorek 2 godziny temu Telewizory w nowych cenach. 55 cali nawet za 1400 zł Stary telewizor odmawia posłuszeństwa, a w telewizji trudno znaleźć coś ciekawego? Rozwiązaniem będzie nowy telewizor smart z dużym ekranem i nowoczesnymi funkcjami. Jeśli zastanawiasz się nad wymianą starego odbiornika na nowoczesny, wielofunkcyjny sprzęt, warto zacząć szukać już teraz. Share Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Nowoczesne telewizory smart w atrakcyjnych cenach Źródło: Adobe Stock Wybór odpowiedniego telewizora zależy nie tylko od wielkości pomieszczenia, w którym planujesz go postawić, ale również kwoty, którą chcesz wydać na sprzęt. Na szczęście telewizory o przekątnej ekranu 55 cali nie kosztują wiele, a producenci mają w tym segmencie wiele do zaoferowania. Czemu 55 cali? Telewizor o dość sporej przekątnej sprawdzi się zarówno w dużych salonach, jak i kompaktowych mieszkaniach czy nawet sypialni. Z jednej strony pozwoli cieszyć się zaletami obrazu w 4k, z drugiej nie będzie powodować dyskomfortu podczas oglądania. Kolejnym atutem jest cena poszczególnych modeli, jeśli zależy ci na nowym telewizorze Smart TV, możesz pokusić się o model taki jak Manta LED 55LUN120D, na którym będziesz w stanie oglądać filmy w jakości 4k dzięki platformom oferującym filmy i seriale na życzenie. Doskonała płynność Poza jakością samego obrazu liczy się również częstotliwość odświeżania i płynność wyświetlania obrazu. Niektóre telewizory wyposażone są w dodatkowe systemy, których zadaniem jest poprawienie płynności zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w konsolowe gry. Przykładowo telewizor Sony LED KD-55XG7005BAEP wyposażono w system Motionflow, który poprawia nie tylko płynność, ale i ostrość obrazu przy wyświetlaniu szybkich akcji. Dzięki temu obraz nie rozmywa się podczas dynamicznych ujęć, a ty możesz cieszyć się iście kinowymi doznaniami. Telewizor o przekątnej 55 cali to również doskonała opcja dla graczy. Po podłączeniu konsoli możesz zmienić telewizor w domowe centrum rozrywki, a dodatkowe udogodnienia sprawiają, że rozgrywka jest jeszcze bardziej płynna i widowiskowa. Telewizory z technologią HDR mają za zadanie zapewnić jeszcze większy kontrast i nadać obrazowi więcej realizmu. Najgłębsza czerń Jeśli szukasz najlepszych wrażeń i zależy ci na tym, by kontrast był jeszcze lepszy, postaw na czerń całkowitą. Dzięki technologii OLED, w której ekran podzielony jest na miliony samozaświecających pikseli możesz cieszyć się największą głębią kolorów. Gdy na ekranie dominują ciemne kolory, piksel po prostu nie zostaje oświetlony. Koniec z szarością imitującą czerń, teraz wieczorne seanse filmowe będą jeszcze lepsze. Dodatkowo nowoczesne telewizory wyposażone są w system ograniczający emitowanie niebieskiego światła, dzięki czemu możesz oglądać bez przeszkód i nie narażając się na pieczenie oczu. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze