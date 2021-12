Telewizor Roku 2021: Nie tylko oglądanie TV, ale znacznie więcej

Idealny nie tylko do filmów, ale i do gier. Połączenie technologii QLED z podświetleniem mini LED daje świetne rezultaty, a panel VA o rozdzielczości 8K ma do zaoferowania 60 Hz, albo opcję 4K i 120 Hz. Ten ostatni wariant będzie idealny do grania na konsolach nowej generacji, więc Neo QLED 8K QN900A sprawdzi się w połączeniu z Xbox Series X lub PlayStation 5.