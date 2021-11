Telefon jak czołg. Odporny na wodę, kurz i uszkodzenia

Trudno ocenić, czy smartfon, który trzymasz w ręku będzie odpowiednio szczelny. Obudowa, która z pozoru wygląda na solidną, w rzeczywistości może zdać się na tyle, co ta montowana w klasycznych smartfonach, i to tych z niższej półki. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić parametry wybranego modelu oraz to, jakie zabezpieczenia w nich zamontowano. Dobry telefon do pracy w każdych warunkach powinien być odporny na działanie wody i pyłu. Każdy model ma odpowiednią klasę wodoodporności – IP67 lub IP68. Ta pierwsza wartość to absolutne minimum, które należy brać pod uwagę, jeżeli chcesz kupić pancerny telefon, ponieważ w ten sposób zapewnisz sobie całkowitą pyłoszczelność i odporność na półgodzinne zanurzenie w wodzie na głębokości jednego metra. Urządzenia z klasyfikacją IP68 są o wiele bardziej wytrzymałe, a ich możliwości zawsze powinny być podawane przez producenta sprzętu.