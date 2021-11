Telefon dla seniora - prosty sposób, by pozostać w kontakcie

Pojemność akumulatora wynosi zazwyczaj od 800 do 1000 mAh. W większości przypadków wystarcza to nawet do 21 dni pracy w trybie czuwania. Ładowanie odbywa się przez port USB. W niektórych modelach można spotkać się ze stacją dokującą, co stanowi spore ułatwienie. Ładowarkę można wtedy umieścić w konkretnym miejscu, gdzie będzie zawsze dostępna i łatwo dostrzegalna.