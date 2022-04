Tego obawia się Musk. Trzy lęki multimiliardera

Mathias Döpfner z Business Insidera przeprowadził wywiad w fabryce Tesli we Fremont w Kalifornii. Dyskusja dotyczyła nie tylko bieżących wydarzeń, ale także podróży kosmicznych i tym, co czyni ludzi wyjątkowymi. Jednym z najciekawszych aspektów rozmowy wydaje się jednak ujawnienie przez Muska trzech głównych zagrożeń dla ludzkości, których on obawia się szczególnie.