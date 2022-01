Technologia, która zapiera dech w piersi, czyli najciekawsze osiągnięcia 2021 roku

Jest to największy teleskop kosmiczny stworzony przez człowieka, więc w celu wystrzelenia go przez rakietę trzeba było go złożyć… trochę jak origami. Aktualnie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba leci do punktu L2 (odległość ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi), a w międzyczasie dochodzi do jego powolnego rozkładania.