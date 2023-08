Tech Summer Challenge - Xtorm Portable Power Socket i Xtorm Solar Booster

Więc jedziesz w dzicz, oderwać się od technologii? Świetnie. A jak będziesz zasilać swój smartfon, odbiornik GPS, smartwatch, latarkę, elektryczną pompkę do materaca i jeszcze kilka innych gadżetów…? Mam tu coś, co może być dobrym rozwiązaniem.

Wiadomo, trzeba zabrać ze sobą powerbank. Jednak powerbanki mają pewne, dość oczywiste wady. Jedną z nich jest ograniczona pojemność, a drugą - możliwość podłączenia urządzeń korzystających do ładowania z interfejsu USB. Tymczasem projektanci wielu urządzeń zupełnie o tym nie pomyśleli i wyposażyli je tylko w standardowy zasilacz. I co z tym zrobić?

Żeby zobaczyć, co z tym da się zrobić, wziąłem na Tech Summer Challenge coś więcej, niż powerbank: Xtrom Portable Power Socket, czyli w tłumaczeniu, przenośne gniazdko z prądem. I rzeczywiście, nazwa nie kłamie. Ten powerbank ma normalne gniazdko, do którego można wpiąć normalną wtyczkę i zasilać każde urządzenie prądem zmiennym 230V! To naprawdę bardzo wygodne, zwłaszcza, że Portable Power Socket, choć dużo większy od praktycznie każdego powerbanku, wciąż jest… no, "portable", będąc dużo mniejszy nawet od małych stacji zasilania. Czy jest idealny na wędrówkę lub kamping? Nie - jak dowiecie się z filmu, ma swoje wady, z których jedną jest stosunkowo niewielka pojemność.