WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa wiadomości + 3 tv 4ktclminiled oprac. Bolesław Breczko wczoraj (12:27) TCL prezentuje nowe telewizory, sprzęty audio oraz inteligentne rozwiązania TCL – jeden z dwóch największych na świecie producentów telewizorów zaprezentował ofertę nowych serii dostępnych w sprzedaży w Polsce. Chińska firma przedstawiła też innowacyjną technologię miniLED. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie TCL wprowadził do Polski telewizory w technologii MiniLED (CL) Nowe modele TV TCL już w Polsce. Najwyższą serię reprezentuje model EC78. Łączy w sobie bezramkową, ultracienką metalową obudowę, jakość obrazu 4K HDR PRO z szeroką paletą barw, Dolby Vision, HDR10+ i najbardziej zaawansowany system Android TV z wbudowaną funkcją Google Assistant. TCL Podziel się Cieszy obecność wysokiej klasy systemu nagłośnienia ONKYO. Dzięki temu, że jest wyposażony w 4 głośniki skierowane w stronę widza, podczas oglądania filmów, słuchania muzyki czy przy grach video można cieszyć się standardem Dolby Atmos. Ulubionych treści odpalimy sterując głosem. Telewizory z serii EC78 mają elegancką, metalową podstawę centralną, dzięki czemu, mimo dużych rozmiarów, można je łatwo ustawić. Telewizory z serii EC78 dostaniemy w rozmiarach 55” i 65”. W Polsce są już dostępne w sprzedaży online, wkrótce pojawią się również w sprzedaży sklepowej. Sugerowane ceny to 2999 zł za 55” oraz 4199 zł za 65”. Seria X81 Seria X81 wyróżnia cienka, szklana ramę, jakość obrazu 4K HDR PREMIUM 500 z technologią Quantum Dot, Dolby Vision oraz HDR10+. Wszystko to działa pod kontrolą Android TV z wbudowaną funkcją Google Assistant. Wyjątkowy dźwięk Dolby Atmos w filmach, muzyce i grach gwarantuje wysokiej klasy system dźwiękowy 2.1 ONKYO. Dzięki zintegrowanemu zestawowi głośnomówiącemu dostęp do ulubionych treści jest bardzo łatwy. TCL Podziel się Uwagę przyciąga rewolucyjny design. Telewizory są bezramkowe, stworzone na supercienkiej, wyjątkowo wytrzymałej i nietłukącej tafli szkła. Dzięki temu telewizory serii TCL X81 mają pozwolić widzowi całkowicie skoncentrować się na oglądanym obrazie. To zapowiedź zredefiniowana designu telewizorów i sposobów ich postrzegania przez użytkowników. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii Quantum Dot, telewizor pokazuje kolory złożone z ponad miliarda kolorów i odcieni. Producent zapewnia, że widz "będzie mógł zobaczyć wszystkie barwy możliwe do uchwycenia przez kinowe kamery". Kropki kwantowe maja pozwolić na uzyskanie kolorów, szczegółów i głębi lepszych od telewizorów LED lub OLED. TCL Podziel się Telewizory z serii X81 można kupić w rozmiarach 55” i 65”. W Polsce modele w limitowanej wersji dostępne są zarówno w sprzedaży internetowej jak i detalicznej w cenie 3999 zł za 55” oraz 4999 zł za 65”. Technologia miniLED i seria X10 MiniLED to innowacyjna technologia podświetlania stworzona przez TCL, oparta na koncepcji FALD (Full Array Local Dimming). Zapewnia ona kontrast, szczegóły, realistyczną jakość obrazu oraz wydajność HDR na bardzo wysokim poziomie. Użycie ponad 15 tysięcy diod LED pozwoliło uzyskać niespotykaną wcześniej liczbę stref odpowiadających za kontrast: 768 stref w pierwszej generacji. W kolejnych generacjach planowane jest znaczne zwiększenie ich liczby. TCL Podziel się Tylne podświetlenie diodami LED matrycy jest znacznie gęstsze, pojawiło się też więcej stref kontroli pozwalających podświetlać matrycę miejscowo w sposób dokładniejszy niż dotychczas. Dla użytkownika oznacza to, że wyświetlacz poradzi sobie lepiej z obrazami o zróżnicowanej jasności, zwiększając kontrast i dokładność podświetlenia obrazu w miejscach, gdzie jest to wymagane. Flagowa seria TCL X10 łączy w sobie funkcję podświetlenia Direct Mini LED, technologię obrazowania Quantum Dot oraz technologię wyświetlania 4K HDR Premium z Dolby Vision i HDR10+. Dzięki temu można cieszyć się niezwykle wyrazistym kontrastem i nieskończonymi kolorami. Odbiorniki wyposażono w Android TV z wbudowaną, sterowaną głosem funkcją Google Assistant. Wraz

z zastosowaniem modułu świetlnego TCL Mini parametry takie jak kontrast, detale, jakość obrazu bliska rzeczywistości czy paleta barw HDR wkraczają na nowy poziom. Ponieważ moduł zawiera ponad 15 000 ultracienkich diod LED, telewizor serii X10 będzie wyświetlał jasne biele i ciemne czernie, a detale odda w żywych barwach standardu HDR. Technologia Quantum Dot zapewni niezrównaną kolorystkę – 100% nasycenia w standardzie DCI-P3 przy 1500 nitach luminacji, a dzięki wykorzystaniu matrycy 100Hz nawet przy szybko zmieniających się ujęciach obraz zachowa idealną jakość. TCL Podziel się W serii X10 zaproponowano również technologię imersji dźwiękowej Dolby Atmos oraz kinową jakość dźwięku uzyskiwaną z zastosowaniem soundbaru Onkyo 2.2. Ultracienki kształt i bezramkowy design sprawiają, że odbiorniki serii są eleganckie i trwałe, a jednocześnie gwarantują najlepszą jakość obrazu i wspaniały design. Podczas targów elektroniki użytkowej IFA 2019, telewizor serii TCL X10 Mini LED otrzymał "Złote Wyróżnienie dla Produktów Kina Domowego". Telewizory TCL serii Mini LED występują w wielu rozmiarach i opcjach. 65-calowa wersja 4K z soundbarem pojawi się na polskim rynku w drugim kwartale 2020 r. Cena sugerowana to 2499 euro, czyli ok. 10650 zł. Soundbary TS7010 i TS5010 Listwy dźwiękowe TCL TS7010 i TS5010 posiadają dedykowanym komponentom w obu głośnikach i precyzyjnemu dostrojeniu. Producent zapewnia, że dzieki temu jesteśmy w stanie wyraźnie usłyszeć każdy szczegół. Na konfigurację głośników składa się jeden głośnik wysokotonowy oraz jeden pełnozakresowy z obu stron. TCL Podziel się Taki zestaw poprawia pozycjonowanie dźwięku, a dzięki dodatkowym wysokim tonom, również jego czytelność. Aby zoptymalizować jego brzmienie, w zależności od tego czy słuchamy muzyki, filmów czy wiadomości, soundbary można w prosty sposób skonfigurować w różnych trybach generowania dźwięku. Listwy dźwiękowe można podłączyć do telewizora za pomocą kabla optycznego, audio (Aux/3.5 mm) lub HDMI. Można je umieścić pod telewizorem lub zamontować na ścianie wykorzystując dołączony zestaw. Soundbar TS7010 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem 36’’ zapewnia precyzyjnie dostrojone, wysokiej jakości dźwięki o mocy audio 320 W i stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które poza obrazem w telewizorach cenią sobie dobre brzmienie. Jego dodatkowym atutem jest wbudowany Bluetooth, który umożliwia połączenie bezprzewodowe. Soundbary TS7010 dostępne są zarówno w sprzedaży online, jak i offline. Cena sugerowana to 699 zł. Soundbar TS5010 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem 31,5’’ zapewnia precyzyjnie dostrojony, wysokiej jakości dźwięk. Jego moc audio to 230 W. Posiada trzy wyspecjalizowane tryby brzmienia. Dzięki Dolby Digital dostarcza doskonałej jakości dźwięk przestrzenny, z realistycznymi tonami. Dzięki wbudowanemu Bluetoothowi istnieje możliwość bezprzewodowego połączenia go z innymi urządzeniami. Soundbary TS5010 dostępne są zarówno w sprzedaży online, jak i offline. Sugerowana cena to 499 zł. Soundbar RAY∙DANZ TCL RAY∙DANZ to 3,1-kanałowy soundbar z systemem dźwięku obiektowego Dolby Atmos oraz bezprzewodowym subwooferem, który ma zapewniać w przestrzeni domowej doświadczenia akustyczne z najwyższej półki. Z obu stron urządzenia umieszczono po jednym głośniku bocznym. Każdy z nich rozprowadza dźwięk w kierunku reflektora akustycznego, który zakrzywia fale dźwiękowe pod precyzyjnym kątem i tworzy naturalny pogłos oraz poszerzoną dla ucha scenę dźwiękową. TCL Podziel się Trzeci, znajdujący się z przodu głośnik, dzięki dokładnemu pozycjonowaniu odtwarza ścieżki dialogowe w idealnej jakości, a wirtualne kanały Dolby Atmos generują także dźwięk z góry. Użytkownik ma wrażenie pełnego, 360-stopniowego otoczenia dźwiękiem bez konieczności montowania głośników górnych. Aby uzyskać głębokie basy, do listwy RAY∙DANZ można bezprzewodowo podłączyć subwoofer. Listwa dźwiękowa TCL RAY∙DANZ otrzymała siedem wyróżnień przyznawanych przez specjalistyczne gremia. Android Authority oraz IGN uznały ją za jeden z „Najlepszych Nowych Produktów Audio na IFA 2019” oraz „Najlepszy Sprzęt Audio na IFA 2019”. Android Headlines, GadgetMatch, Soundguys i Ubergizmo przyznały jej tytuł "Najlepszego Produktu IFA 2019", a Digital Trends - "Najlepszą Technologię IFA 2019". Soundbar Ray Danz dostępny będzie w Polsce w pierwszym kwartale 2020 r.

Cena sugerowana to 399 euro, czyli ok. 1700 zł. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne