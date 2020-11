Tajemniczy monolit odkryty przez przypadek. Według Google Earth istnieje tam od lat

Użytkownicy Reddita odkryli już lokalizację monolitu za pomocą Google Earth (link do Google Maps tutaj). Ta sama aplikacja pozwoliła stwierdzić, że został on umieszczony w tym miejscu pomiędzy sierpniem 2015 roku a październikiem 2016 roku. A więc dopiero po 4-5 latach ktoś go zauważył.