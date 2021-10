Ta asteroida jest warta biliony dolarów. Zawiera cenne metale

W badaniu opublikowanym na łamach Planetary Science Journal poddano analizie asteroidy o nazwach 1986 DA i 2016 ED85. Według szacunków pierwsza z nich może zawierać metale o wartości ok. 11,65 bln dolarów (ok. 46 bln zł). Oznacza to, że obiekt zawiera prawdopodobnie więcej żelaza, niklu i kobaltu niż wynoszą zasoby ziemskie – zwraca uwagę serwis Interesting Engineering. Wartość 1986 DA jest przy tym prawie 20-krotnie wyższa od ubiegłorocznego nominalnego PKB Polski (2,326 bln zł według danych GUS).