Szwecja się zbroi. Pilny zakup 15 tys. sztuk broni z USA

Szwedzkie siły zbrojne podjęły decyzję o zakupie 15 tys. karabinków Colt M4A1 z USA, co jest odpowiedzią na przestarzałość wykorzystywanej dotychczas broni z lat 80. i 90. Nowe uzbrojenie trafi do żołnierzy wyjeżdżających na misję NATO na Łotwie, tym samym wzmacniając wschodnią flankę sojuszu.

Amerykańskie karabiny zastąpią karabinki AK 5 szwedzkiej produkcji. Kupno karabinków ma związek z kłopotami ze wspólnym przetargiem Szwecji i Finlandii na dostarczenie do obu krajów broni od fińskiego producenta Sako. Rozstrzygnięcie przetargu zostało zaskarżone przez niemiecką firmę Heckler & Koch.

Wprowadzenie amerykańskiego uzbrojenia ma zwiększyć niezawodność i efektywność operacyjną sił szwedzkich, szczególnie w kontekście wzrastających potrzeb wynikających z przynależności do NATO.

- Do 2030 r. wielkość armii ma zostać podwojona. To samo dotyczy broni, której potrzebujemy duże ilości - podkreślił szef szwedzkiej Agencji Zamówień Obronnych (FM) Jonas Lotsne, cytowany przez telewizję SVT.

Karabinek M4A1, który wykorzystuje amunicję kalibru 5,56x45 mm NATO, często porównuje się do cywilnej wersji karabinka, znanej jako AR-15. Charakteryzuje się on głównie lufą o długości 14,5 cala, choć popularnością cieszą się też 16-calowe lufy (406 mm). M4A1, podobnie jak jego poprzednik M16, bazuje na systemie gazowym z bezpośrednim odprowadzaniem gazów prochowych na suwadło, co przynosi zarówno korzyści, jak i pewne niedogodności.