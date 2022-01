Szwecja przywraca wycofane z użycia uzbrojenie. Wszystko z obawy przed Rosją

Prace nad systemem RBS 56 BILL sięgają 1979 roku, a do służby w szwedzkich siłach zbrojnych trafił w 1988 roku. Jest to stosunkowo nowoczesny jak na swoje czasy PPK mogący atakować cele od góry, ale jest to starsza koncepcja niż spotykana w PPK Spike, czy Javelin. W przypadku tych dwóch pocisk atakuje cel lotem nurkowym, a RBS 56 BILL po prostu leci poziomo i detonuje się nad celem.