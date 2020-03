WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne wiadomości + 2 mózgbadania Karolina Modzelewska 2 godziny temu Szczury unikają krzywdzenia innych szczurów. Odkrycie może pomóc w zrozumieniu socjopatów i psychopatów Ludzie i gryzonie mają podobną struktury mózgu odpowiadające za empatię. To sugeruje, że ich zachowania są mocno zakorzenione w ewolucji ssaków. Szczury mogą świadomie unikać krzywdzenia innych przedstawicieli swojego gatunku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Szczury wykazują wiele podobieństw do ludzi. (East News, Fot: Value Stock Images) Wcześniej przeprowadzone badania wykazały, że nawet bardzo "złośliwe" gryzonie pomagają potrzebującym towarzyszom, a także pamiętają szczury, które im pomogły. Odwdzięczają się tym samym. Najnowsze badania pokazują, że szczury są bardziej empatyczne, niż mogło się wydawać. Wynika z nich, że domowe szczury unikają krzywdzenia innych przedstawicieli swojego gatunku. W artykule opublikowanym na łamach czasopisma Current Biology, naukowcy opisali szczury przeszkolone do ciągnięcia dźwigni w celu uzyskania smacznego granulatu. Kiedy pociągnięcie dźwigni wywoływało łagodne porażenie u innego zwierzęcia, kilka szczurów zrezygnowało z jej dotykania i udało się do innej. Awersja wobec krzywdy jest znaną ludzką cechą, za którą odpowiada część mózgu nazywana przednią korą obręczy (ACC). Przeprowadzone badania dowiodły, że ACC kontroluje również takie zachowania u szczurów. Po raz pierwszy naukowcy stwierdzili, że ACC jest niezbędna do odczuwania niechęci wobec krzywdy u innych gatunków niż ludzie. Współautor badania Christian Keysers z Holenderskiego Instytutu Neuronauki uważa, że podobieństwa występujące pomiędzy ludzkimi i szczurzymi mózgami są "bardzo ekscytujące z dwóch powodów". Socjopaci i psychopaci Po pierwsze odkrycie dowodzi, że niechęć wobec krzywdy jest głęboko zakorzeniona w historii ewolucji ssaków. Po drugie, może mieć rzeczywisty wpływ na osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, takie jak psychopatia i socjopatia. W ich przypadku przednia część kory obręczy jest uszkodzona. - Obecnie nie mamy skutecznych leków zmniejszających przemoc w antyspołecznych populacjach – zaznacza Keysers. Dlatego zdobycie takich narzędzi jest bardzo ważne. Badania na szczurach W pierwszym eksperymencie uczestniczyły 24 szczury różnej płci. Zostały wyszkolone tak, aby naciskać dwie dźwignie, dzięki czemu dostawały smakołyk. Naukowcy zadbali o to, żeby szczury bardziej preferowały jedną z nich. Kiedy udało się to osiągnąć, badacze zmienili eksperyment. Od tego momentu pociągnięcie "ulubionej" dźwigni, która dawała cukierki, powodowało wstrząs u szczura znajdującego się obok. Kiedy dziewięć szczurów zorientowało się, że ich działanie powoduje dyskomfort u innych zwierząt, które piszczą w proteście, natychmiast przestawało naciskać preferowaną dźwignię i wybierało drugą. Keysers zaznaczył, że część szczurów reagowała natychmiast na krzywdę innych, a pozostałe były niewzruszone. Jego zdaniem taka zmienność sugeruje, że u szczurów mogą występować indywidualne różnice w odczuwaniu empatii, tak jak u ludzi. Ma ona również swoje granice. Kiedy w eksperymencie zwiększono liczbę uzyskiwanych cukierków do 3, szczury, które wcześniej zmieniały dźwignię i unikały krzywdzenia innych – przestały to robić. Znieczulony mózg W drugiej części eksperymentu naukowcy podali szczurom znieczulenie. Miało tymczasowo zmienić czucie w ACC u szczurów wykazujących dużą niechęć wobec krzywdy innych. Co ciekawe, odrętwiałe szczury przestały pomagać swoim sąsiadom. Naukowcy zastanawiają się teraz czy szczury są altruistyczne, czy może raczej samolubne. Z jednej strony mogą przestać naciskać dźwignię, bo widzą cierpienie innych. Z drugiej mogą robić to, ponieważ same chcą uniknąć dyskomfortu, a widok krzywdy u innego zwierzęcia budzi w nich niepokój. Keysers twierdzi, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, choć argumentuje, że powody, dla których ludzie robią dobre uczynki, są równie złożone. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze