Szczepionka Johnson & Johnson będzie dwudawkowa? Eksperci zdecydowali

Wydane zalecenie dotyczy osób powyżej 18. roku życia, które są co najmniej po pierwszej dawce szczepionki J&J. Głosowanie w tej sprawnie było jednomyślne – rekomendację poparło wszystkich 19 członków komisji ds. szczepionek i powiązanych produktów biologicznych. Spotkaniu przewodniczył dr Arnold Monto, epidemiolog z University of Michigan's School of Public Health.