Szczepienie na COVID-19. Rząd odpowiada w sprawie mikrochipów

Chociaż to pytanie może wydawać się dla niektórych zabawne, to jednak jest to jedna z najczęściej pojawiających się wątpliwości w sprawie szczepień. W sieci pojawia się wiele teorii spiskowych , które mówią o próbach kontroli społeczeństwa za pomocą chipów w szczepionkach. Wątpliwości pojawiają się na tyle często, że nawet UE musiała zająć oficjalne stanowisko w tej sprawie .

Takie teorie mogą być niebezpieczne, mimo że nie mają pokrycia w faktach. Dlatego zalecamy omijanie ich i rozsądne podejście do kwestii szczepień. Jeżeli jednak macie więcej wątpliwości na temat szczepienia na COVID-19, to zachęcamy was do zapoznania się z informacjami podanymi przez rząd oraz z naszym wcześniejszym tekstem, w którym obalamy mity na temat koronawirusa.