Szczątki dinozaurów znalezione w Afryce ujawniają zaskakujący fakt. Hydroazury pokonały oceany

Badanie opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Cretaceous Research" opisuje nowo odkrytego dinozaura Ajnabia odysseus, który należał do rodziny hydrozaurów. Jego szczątki znaleziono w Maroko. Dinozaur najprawdopodobniej żył około 66 milionów lat temu, żywił się głównie roślinami i osiągał długość 3 metrów. Jest to niewiele w porównaniu do innych gatunków hydrozaurów, które osiągały nawet do 15 metrów długości.