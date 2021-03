WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 mop parowyodkurzacz Modest Wilanowski Dzisiaj, 22-03-2021 15:44 Materiał partnera: RTV Euro AGD Świąteczne porządki nie muszą być utrapieniem Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią nieuchronnie nadchodzi czas świąteczno – wiosennych porządków. Zazwyczaj oznacza to prawdziwe utrapienie i zmęczenie wszystkich domowników – na sprzątanie poświęcamy długie godziny, co sprawia, że w okres samych świąt wchodzimy zwyczajnie zmęczeni. Według badań, na regularnym sprzątaniu Polacy spędzają aż 3 godziny 45 minut tygodniowo. Nikt nie zrobił jeszcze badań na temat czasu poświęcanego na porządki świąteczne, ale śmiało założyć możemy, że czas jest znacznie dłuższy. Nie sprzątać też się nie da – jak więc ułatwić sobie przygotowanie do świąt? Share Skutecznie pozbędziesz się wszystkich zanieczyszczeń Źródło: Shutterstock Przede wszystkim – plan Do świątecznych porządków nie warto podchodzić na ostatnią chwilę. Najważniejsze jest rozplanowanie pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, tym bardziej, że część czynności wykonać możemy nawet 3 tygodnie przed świętami. Mycie okien, pranie firan, zasłon i narzut. Gruntowne porządki w szafkach, zwłaszcza w łazience i kuchni. Na dwa tygodnie przed samymi świętami warto wyczyścić sufity, ściany i miejsca trudno dostępne; zająć się regałami, myciem mebli (zwłaszcza tapicerowanych), czyszczeniem dywanów i wykładzin. Jeśli planujemy dywan oddać do pralni, warto zrobić to nawet wcześniej – ze zrozumiałych względów jest to okres wzmożonego ruchu i na odbiór możemy trochę poczekać. Tydzień przed świętami powinny zostać nam do wykonania tylko czynności proste i szybkie, które nie pochłoną za dużo naszej energii oraz czasu. Dwie zasady sprzątania Warto pamiętać o dwóch zasadach, by nie przysparzać sobie dodatkowej pracy. „Od góry do dołu” - sprzątamy poszczególne pomieszczenia zaczynając od najwyższych elementów i po kolei schodzimy w dół. Co z tego, że umyjemy odkurzymy i umyjemy podłogę, jeśli zaraz spadnie na nią kurz z półek czy rozleje się płyn do mycia okien? Niby proste, a często o tym zapominamy. „Od środka na zewnątrz” – sprzątamy najpierw wnętrze, potem front. Na przykład w kuchni najpierw wyciągamy zawartość szafki, dokładnie myjemy ją w środku, a dopiero na końcu zajmujemy się frontem. Technologia na ratunek Z pomocą nie tylko zabieganym przychodzi też technologia. Współczesne rozwiązania pozwalają zaoszczędzić czas i przede wszystkim siły – musimy pamiętać, że przygotowanie do świąt na sprzątaniu się nie kończy. Poniżej kilka urządzeń, dzięki którym w okres świąteczny mamy szansę wejść bez tradycyjnego zmęczenia. Tylko woda - czyścik parowy Aby uzyskać efekt odświeżenia i czystości, wcale nie musimy korzystać ze środków chemicznych – wystarczy tak naprawdę... zwykła woda. Czyściki parowe to urządzenia doprowadzające wodę do wrzenia, a następnie wyrzucające powstałą parę wodną pod ciśnieniem przez specjalną dyszę. W modelach takich jak Ariete Vapori Jet para wyrzucana jest pod ciśnieniem aż 3,5 bara, co gwarantuje skuteczne usunięcie brudu. Dzięki odpowiednim końcówkom może być stosowana do okien, luster, tkanin, wykładzin, tapicerek, a także sięgać w trudno dostępne miejsca dzięki specjalnej końcówce szczelinowej. Szybko gotowy do pracy, czyścik Ariete zapewnia intuicyjną obsługę dzięki wskaźnikowi gotowości pary. Brak konieczności korzystania ze środków chemicznych sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się dla alergików. Kabel niepotrzebny - Odkurzacze bezprzewodowe Dobra alternatywa dla tradycyjnego odkurzacza z kablem. Pionowe odkurzacze bezprzewodowe szturmem zdobywają rynek i cieszą się rosnącą popularnością przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowania i przechowywania. Polecane są zwłaszcza rodzinom z dziećmi – brak kabla ciągnącego się za urządzeniem zwiększa bezpieczeństwo; ani dziecko, ani przyjaciel rodziny nie zaplącze się w kabel i nie wyrwie go z gniazdka. Jednym z ciekawszych modeli na rynku jest Hoover H-Free 500. Ten multifunkcyjny odkurzacz z napięciem 22V pracuje do 40 min na jednym ładowaniu. w intuicyjnej aplikacji na urządzenia mobilne znajdziemy informacje o poziomie ładowania, stanie filtra i konserwacji pojemnika na kurz. Alternatywą może być ikona odkurzaczy pionowych: Dyson. Model V8 pracuje do 40 min na jednym ładowaniu i wyposażony został w system filtracji HEPA, wychwytując 99,97% cząsteczek wielkości 0.3 mikrona. Łatwo zamienia się w odkurzacz ręczny, idealny do sprzątania samochodów lub materaców. Jego cechą charakterystyczną jest stacja ładowania mocowana do ściany. Moc pary - mop parowy Urządzenia takie jak mop parowy to rozwiązania, z których – gdy raz się wypróbuje – nie chce się rezygnować. Odplamianie, odświeżanie, dezynfekowanie, usuwanie zabrudzeń – wszystko dzięki generatorowi gorącej pary, który wspierać może nie tylko przedświąteczne porządki. Jednym z liderów segmentu jest mop Ariete MultiSystem Stream, dzięki któremu bez użycia chemii (rozwiązanie idealne dla alergików) doprowadzimy do porządku niemal każdy rodzaj powierzchni. Wysoka temperatura pary wytwarzanej przez mop zapewnia pozbycie się do 99.9% mikroorganizmów i bakterii. Przejrzyste pokrętło regulacji zapewnia intuicyjną obsługę, pozwalając na dobór odpowiedniego strumienia pary. Dzięki końcówce szczelinowej dotrzemy do trudnych zakamarków; dzięki końcówce do tkanin odświeżymy tapicerki mebli, końcówka do szyb pozwoli na czyszczenie okien i luster. Moc aż 1500W i waga zaledwie 1,9 kg czynią z Ariete urządzenie zarówno potężne, jak i poręczne. Mało kto lubi... ... przedświąteczne sprzątanie, jednak wszyscy musimy poświęć nasz czas i naszą energię, by domy i mieszkania na święta przygotować. Dzięki urządzeniom takim jak czyściki i mopy parowe, a także wygodne bezprzewodowe odkurzacze, na porządki poświęcimy zdecydowanie mniej czasu i energii, wchodząc w okres świąt bez zmęczenia, mogąc w pełni cieszyć się czasem z rodziną. Wszystkie produkty znajdziesz na: RTV EURO AGD Materiał partnera: RTV Euro AGD