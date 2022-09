Świat kręci się zbyt szybko? Oni pomogą ci go zrozumieć

– Pandemia oraz wojna w Ukrainie sprawiły, że wszyscy – dorośli oraz dzieci – musimy mierzyć się z zupełnie nowymi tematami. Internet stał się wiodącym medium informacyjnym i to właśnie tam jest pełno przemocy, obrazów wojny i traumatycznych historii. Młodzi ludzie, którzy mnóstwo czasu spędzają online, chłoną te treści w dużych ilościach. Z tego powodu mogą czuć się przytłoczeni i zestresowani – mówi Jadwiga Jadziewicz, Social Impact Manager dentsu Polska.

Fundacja Digital University wraz z dentsu Polska postanowiły wyjść naprzeciw potrzebie edukowania młodzieży. Wspólnie już dziś (20 września) wystartowały z nowym projektem edukacyjno-społecznym Digi Świat skierowanym do uczniów w wieku od 10 do 15 lat, nauczycieli oraz rodziców. Celem inicjatywy jest wsparcie młodych ludzi w zrozumieniu otaczającego ich świata.

Na kanale YouTube Fundacji Digital University ukaże się seria filmów edukacyjnych poruszających istotne i aktualne tematy ze świata digitalu. W każdym odcinku młodzi prowadzący – Julia i Szymon – próbują zrozumieć zagadnienia związane z tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Gospodarze mogą przy tym liczyć na pomoc ekspertów takich jak:

Wirtualna Polska i Vibez objęły patronatem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Co istotne, forma programu została przygotowana w sposób zachęcający do dyskusji i refleksji na dany temat. Biorą w nim udział nie tylko prowadzący i specjaliści, ale także młodzież. Pierwszy odcinek Digi Świat, w którym Julia i Szymon próbują zrozumieć i rozbroić stres jest już dostępny na kanale YouTube Fundacji Digital University.