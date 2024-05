Sukces w polskich lasach. Eksperci mówią o "mysim roku"

Przyrodnicy z KPN od prawie dwóch dekad prowadzą obserwacje lęgów puszczyka na obszarze 1000 ha parku. W tym roku odnotowali, że 62 proc. miejsc lęgowych było zajętych przez puszczyki, a w każdym z nich znajdowało się od 3 do 4 piskląt. Najczęściej spotykano trzy pisklęta, rzadziej cztery.

"Tak wysoki sukces lęgowy dowodzi, że mamy do czynienia z tzw. mysim rokiem, tj. sezonem licznego występowania gryzoni (m.in. myszy, nornic i norników) - ich głównego składnika menu. Nic dziwnego, że gryzonie mają się dobrze po kolejnej mało mroźnej zimie" - skomentowali przyrodnicy. Podsumowując, stwierdzili, że jest to "najlepszy rok pod względem sukcesu lęgowego puszczyka w Kampinoskim Parku Narodowym od 18 lat".

Puszczyk (Strix aluco) jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym w Europie, Azji i północnej Afryce. Jest to najpospolitsza sowa występująca w Kampinoskim Parku Narodowym. Występuje w dwóch odmianach barwnych - brązowej i szarej. "Często zdarza się, że osobniki w parze są w różnych formach barwnych, a w lęgu mogą być razem pisklęta szare i brązowe. Obie formy doskonale kamuflują się w środowisku leśnym. Ich oczy są duże i ciemne, co pozwala na świetne widzenie w słabym świetle" - podkreśla KPN.

Puszczyki są przede wszystkim ptakami nocnymi, chociaż czasami można je spotkać w ciągu dnia, np. gdy podczas wcześniejszej nocy były ulewne deszcze lub gdy mają problem z wykarmieniem piskląt w ciągu nocy. "Mimo że puszczyki mają doskonały wzrok, ich słuch jest jeszcze bardziej imponujący. Potrafią usłyszeć najmniejszy szmer i zlokalizować go z dokładnością do centymetra w zupełnej ciemności, co czyni je niezwykle skutecznymi łowcami. Puszczyk jest oportunistą pokarmowym, czyli korzysta z pokarmu, który w danej chwili jest najłatwiej dostępny" - czytamy w notce.