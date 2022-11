Stary sprzęt powodem wysokich rachunków za prąd. Jak je obniżyć?

Sprzęt AGD nowej generacji potrzebuje do działania tak mało energii, że w 2021 r. rządzący w Unii Europejskiej zmienili przepisy określające, które urządzenia można nazwać ekologicznymi, a które nie. Mowa oczywiście o klasach energetycznych.

Etykiety energetyczne zostały wprowadzone na terenie UE w 2010 r., by ułatwić klientom wybór urządzeń najbardziej ekologicznych i przyjaznych portfelom. Ciągłe zwiększanie energooszczędności sprzętu sprawiło jednak, że już 11 lat później trzeba było całkowicie przebudować skalę klas energetycznych.

Zmiany polegały m.in. na uproszczeniu skali poprzez usunięcie "plusów". Zamiast takich oznaczeń jak A+++, A++ i A+ mamy teraz same litery, od A do G. Im bardziej początkowa litera alfabetu, tym niższe zużycie energii.

W ramach wprowadzonych zmian zdecydowano się także na przesunięcie całej skali. I tak produkty A+++, które uznawane były dotychczas za najbardziej ekologiczne, dziś mogą liczyć jedynie na oznaczenie B lub C.

Postęp w kwestii zwiększenia energooszczędności świetnie widać na konkretnych przykładach. Do niedawna mała lodówka Beko mogła się poszczycić klasą A+, wskazującą na relatywnie niskie zużycie energii. W ramach nowej skali to samo urządzenie zostało przypisane do klasy F, czyli drugiej od końca.