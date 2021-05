Starship Elona Muska przeszedł bardzo trudny test. Tym razem nie wybuchł - co było nie tak wcześniej?

Co zawiodło? W przypadku Starshipa SN8 problemem okazał się system podawania paliwa, który w wyniku przeciążeń występujących w trakcie manewru ponownego ustawienia statku do pionu nie był w stanie zapewnić silnikom odpowiedniej ilości mieszanki metanu i tlenu, przez co nie zdołały one w pełni wyhamować lądującego pojazdu. SN8 wylądował w niemal prawidłowej pozycji, jednak z dużo za dużą prędkością, co doprowadziło do jego eksplozji.