Starlinki przelecą nad naszymi głowami. "Kosmiczny pociąg" nie zniknie tak szybko

Satelity Starlink pojawią się nad naszymi głowami o godzinie 18:10, a ich przelot potrwa osiem minut. Serwis Nocne Niebo wyjaśnia, że będzie on widoczny po zachodniej stronie nieba, a "kosmiczny pociąg" przeleci z zachodu na wschód. Starlinki powinny być dobrze widoczne w większości lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że jest to uzależnione od aktualnych warunków pogodowych. Najlepsze warunki do obserwacji "kosmicznego pociągu", ale też innych zjawisk astronomicznych panują przy bezchmurnym niebie i z dala od miejskich świateł.

Obecnie nad Polską widoczne są 23 satelity Starlink, które firma SpaceX wyniosła na niską orbitę okołoziemską w sobotę, 4 listopada . Misja standardowo została przeprowadzona przy użyciu rakiet Falcon 9 i rozpoczęła się w bazie sił kosmicznych na przylądku Cape Canaveral, na Florydzie. To kolejne już pomyślne dostarczenie Starlinków na orbitę w tym roku. Łącznie kosmiczna firma Elona Muska wysłała w kosmos ok. 5 tysięcy urządzeń, a docelowo planuje wynieść ich blisko 12 tysięcy.

Przekłada się to na czas transmisji danych między użytkownikiem a satelitą. SpaceX podkreśla, że jest on długi, co prawie uniemożliwia obsługę przesyłania strumieniowego, gier online, czy połączeń wideo. W przypadku konstelacji Starlink łączność zapewniają tysiące satelitów, które krążą bliżej Ziemi, na wysokości ok. 550 km. W ten sposób można uzyskać znacznie krótszy czas transmisji danych między użytkownikiem a satelitą. Według firmy Elona Muska wynosi on ok. 25 ms w porównaniu z ponad 600 ms dla satelitów geostacjonarnych.