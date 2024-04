Stan wyjątkowy w całym kraju. Rozprzestrzenia się groźny pasożyt

Informacje na temat groźnych pasożytów grasujących w tym państwie w Ameryce Centralnej zaczęły pojawiać się już w zeszłym roku. Sytuacja cały czas się pogarsza, czego nie zmienił nawet wprowadzony w lutym 2024 r. stan wyjątkowy. Co więcej, podobne problemy co w Kostaryce, chociaż póki co na mniejszą skalę, zaczynają być zauważane w innych państwach regionu, m.in. w Nikaragui i Panamie.

Mucha śrubowa rozprzestrzenia się w Ameryce Środkowej

Cochliomyia hominivorax to gatunek muchówek wywodzący się z Ameryki Północnej i Południowej, ale od wieków pojawiający się w różnych regionach i często siejący duże spustoszenie w kolejnych falach inwazji. Jak zauważył portal IFLScience, Cochliomyia hominivorax potrafi dziesiątkować populacje zwierząt gospodarskich, a jednocześnie pozostawać groźnym dla zwierząt domowych, a nawet ludzi.

Dorosły owad (mucha nieco większa od występujących w Polsce much domowych) składa jaja w otwartych ranach zwierząt ciepłokrwistych (ale głównie ssaków). Gdy dojdzie do wyklucia się larw zaczynają "zakopywać się" głęboko w żywej tkance nosiciela. Bardzo często powoduje to bolesne infekcje (zmiany skórne z płynnymi wydzielinami), utratę tkanek, a w niektórych nieleczonych przypadkach nawet śmierć.

Największym problemem związanym z Cochliomyia hominivorax jest fakt, że dorosłe owady składają jaja nie w padlinie, ale w ranach żywych organizmów. Co więcej, jednorazowo to od 100 do 350 jaj wokół krawędzi rany, z których już po 24 godzinach wykluwają się larwy. Następnie żerują one w ciele nosiciela przez ok. tydzień. Pełen cykl życia Cochliomyia hominivorax trwa natomiast ok. 20 dni (w chłodniejszym klimacie może być dłuższy).

Ministerstwo Zdrowia Kostaryki potwierdziło, że w marcu br. odnotowano pierwsze przypadku zarażenia tymi pasożytami u ludzi. Tamtejsze organizacje zajmujące się zwierzami gospodarskimi oraz domowymi od dłuższego czasu prowadzą kampanie informacje zwracające uwagę na problem z Cochliomyia hominivorax oraz szukają sposobów na zwalczanie największych ognisk zakażeń.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski