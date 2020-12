Spowiedź online. Alternatywa, z której wciąż nie można skorzystać

Zbliża się Boże Narodzenie - niezwykle ważny okres w roku liturgicznym katolików. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa tegoroczne święta będą różnić się od tych, jakie każdy z wierzących zna niemalże od urodzenia. Zdaniem specjalistów, równie ważne jak czas spędzony z rodziną, będzie w tym roku zadbanie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Dzięki naszej odpowiedzialności możemy sprawić, że już podczas przyszłorocznych świąt wszystko powróci do normalności.

Aby nie dopuścić do wzrostu tempa rozprzestrzeniania się wirusa, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wytyczne, których powinniśmy przestrzegać podczas zbliżającego się Bożego Narodzenia. Do najważniejszych należą m.in. limit gości na Wigilii i podczas pierwszego i drugiego dnia świąt. Oprócz domowników przy świątecznym stole może zasiąść maksymalnie pięć osób .

Boże Narodzenie 2020. Co ze spowiedzią?

Do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w trakcie nadchodzących świąt zachęcają nie tylko lekarze i politycy, ale także duchowni. Namawiają oni wiernych, aby w tym roku skorzystali z możliwości obejrzenia obchodów w telewizji czy w sieci. Wiele kościołów w Polsce udostępni możliwość transmisji mszy św. na swoich stronach internetowych, a za pomocą specjalnej aplikacji będziemy w stanie połączyć się ze świątyniami z całej Europy .

Limit osób przy wigilijnym stole i ograniczenia podczas uroczystych mszy św. to nie jedyne problemy, z którymi muszą poradzić sobie wierni podczas świąt w nowej rzeczywistości. Dla wielu z nich niezwykle ważnym elementem tego wyjątkowego okresu jest przystąpienie do sakramentu pokuty. O spowiedzi w trakcie pandemii pisałem już przy okazji tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy .

Spowiedź online wciąż niemożliwa

Chociaż zdaję sobie sprawę z faktu, że odpuszczenie grzechów online dla wielu może wydawać się pomysłem nie z tej galaktyki, to w mojej opinii jest to rozwiązanie zarówno bezpieczne, jak i nietrudne do zrealizowania. Parafialna infolinia, na której duchowni mogliby cierpliwie wysłuchiwać wiernych, nie złamałaby w końcu pięciu warunków dobrej spowiedzi. Przypominam, że są nimi: