SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [27.08.2020 r.]

Na północy Chile, w kopalni miedzy Quebrada Blanca robotnicy natrafili na cztery groby i znajdujące się w nich mumie. Według szacunków mogą mieć one ponad 2000 lat. Eksperci starają się określić ich prawdziwy wiek, chociaż wszystko wskazuje na to, że mumie powstały w epoce preklasycznej, a więc w latach 1100-400 przed naszą erą . Zdaniem archeologa Mauricio Uribe, odkrycie jest niezwykle cenne i z pewnością wzbogaci wiedzę o regionie Norte Grande. Więcej o znalezisku przeczytacie w tym artykule .

Antarktyda może się "zawalić"

Najnowsze badanie opublikowane na łamach czasopisma "Nature" sugeruje, że od około 50 proc. do nawet 70 proc. lodowców szelfowych, które utrzymują lodowce Antarktydy na miejscu, może pękać i zapaść się wraz ze wzrostem temperatury i kolejnymi falami roztopów . - Odkrywamy, że ilość topnienia jest ważna, ale miejsce, w którym następuje topnienie, też ma znaczenie - powiedziała główna autorka badania - Ching-Yao Lai z Uniwersytetu Columbia w Lamont-Doherty Earth Observatory w Nowym Jorku. Więcej na temat niepokojących wniosków naukowców przeczytacie w tym artykule .

Protest ekologów w Warszawie

"Polska bez węgla 2030!" - pod takim hasłem młodzi ekolodzy zorganizowali protest przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. Manifestanci chcą, aby do 2030 roku odejść od energetyki opartej na węglu. - Musimy odejść od węgla, żeby zapewnić przyszłość naszym dzieciom, żeby nie cierpiały z powodu suszy, głodu - mówił jeden z protestujących. Demonstranci żądają, aby przedstawiciele resortu nie wsłuchiwali się jedynie w opinie prezesów wielkich spółek węglowych, ale również zainteresowali się tym, co mają do powiedzenia obywatele.