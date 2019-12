SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [19.12.2019]

Niesamowite zdjęcia asteroidy Bennu, nietypowa choinka w Australii oraz nietypowe znalezisko na budowie warszawskiego metra. Poznaliśmy także "supertajny plan" Elona Muska oraz 8-latka, który został najbogatszym youtuberem. Oto SkróTech - najważniejsze wiadomości dnia.

Nietypowa choinka w Australii

Choinka to jeden z głównych symboli zbliżających się świat. Kojarzy nam się z pięknym drzewkiem, na którym dzieci wieszają bombki i świecidełka. Choinka z Melbourne nie miała jednak wiele wspólnego ze świąteczną atmosferą. Nietypowe ozdoby w postaci trzech jadowitych gadów były niezwykle niebezpieczne. Zdjęcie obejrzysz w tym artykule .

Niecodzienne znalezisko w Warszawie

Elon Musk ujawnia "supertajny plan"

Elon Musk nie należy do przedsiębiorców, którzy nie lubią rozgłosu. Charyzmatyczny filantrop w sierpniu 2006 roku opublikował swój "Tajny Master Plan Tesli". Wśród projektów znalazły się wtedy między innymi elektryczne kompaktowe pojazdy Tesli, Cybertruck i Cyberquad. Jak się okazało na liście pozostaje jeden niezrealizowany dotąd punkt. Co to takiego? Dowiecie się czytając ten artykuł.