Zbada Jowisz i jego księżyce. Polacy będą ważną częścią tego projektu

Już w 2022 roku startuje misja Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE), której celem będzie zbadanie atmosfery Jowisza i jego księżyców. Swój wkład w budowę sondy będą mieli również polscy naukowcy.

Misja JUICE to pierwsza tak duża misja programu ESA Kosmiczna Wizja. O jej szczegółach pisaliśmy więcej tutaj , ale przypominamy, że głównym celem JUICE będzie zbadanie atmosfery Jowisza oraz jego księżyców. Naukowcy bacznie przyglądają się zwłaszcza Europie, na której potwierdzono obecność wody .

Satelita, który będzie zbierał niezbędne dane powstaje we współpracy naukowców i inżynierów z różnych krajów Europy. Również Polacy będą mieli niemały wkład w misję.

To jednak nie koniec polskiego wkładu w misję JUICE. Polscy inżynierowie pracują w sumie nad czterema różnymi projektami, któych celem będzie wsparcie sondy, która wyruszy badać Jowisz i jego księżyce. I chociaż nie jest to pierwszy projekt ESA, w jaki zostali zaangażowani pracownicy Sener Polska, to zdecydowanie jest jednym z największych.