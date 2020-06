SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [12.06.2020]

Drugiej fali pandemii koronawirusa obawiają się mieszkańcy wielu państw na całym świecie. Szef włoskiej Rady Służby Zdrowia, profesor Franco Locatelli uspokaja. Ekspert twierdzi, że przede wszystkim nie ma pewności, czy do niej dojdzie . Nawet jeśli, to druga fala pandemii będzie o wiele słabsza, od aktualnej.

Microsoft przypadkiem ujawnił nową grę EA - Star Wars: Squadrons

Jeden prosty trik - kiedy żart stał się rzeczywistością, czyli YouTube bez reklam i bez ad-blocka

Internauci wielokrotnie prześmiewczo już wspominają tego typu tytuły artykułów. A tymczasem, to stwierdzenie idealnie odnajduje się w dzisiejszej sytuacji. Użytkownik serwisu Reddit znalazł sztuczkę, umożliwiającą nielimitowane korzystanie z YouTube'a, bez żadnych reklam. I nie jest to żadne oszustwo, a jedynie błąd serwisu. Jak to działa? Zobacz tutaj.