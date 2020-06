Polska awansowała w ważnym rankingu. Nadal gonimy średnią w UE

Coroczne unijne sprawozdania podsumowują odpowiednie wskaźniki wydajności cyfrowej Europy i śledzą ewolucję krajów UE w zakresie konkurencyjności cyfrowej. Komisja Europejska od 6 lat monitoruje postępy państw członkowskich w tym obszarze. - Z roku na rok idzie nam coraz lepiej, choć – z czego zdajemy sobie sprawę - nadal mamy nad czym pracować – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.W tym roku uzyskaliśmy wynik 45, w stosunku do średniej unijnej 52,6. Rok wcześniej zdobyliśmy 41,6 ( średnia unijna 52,5).

Mimo, że w kilku kwestiach wciąż dopiero doganiamy europejskich liderów – to mamy też czym się pochwalić. Polska ma najwyższy w skali UE poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych. Dodatkowo nasze ceny są bardzo konkurencyjne. Wysokie wyniki, jeżeli chodzi o zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności oraz sieci 4G, przyczyniły się do poprawy naszego ogólnego wyniku w kategorii „łączność”. Zajęliśmy w niej 15. miejsce z wynikiem 51,3, który jest wyższy niż unijna średnia (50,1).

W ostatnich miesiącach podjęliśmy też wiele innych działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych Polaków. Prowadzimy np. kampanię „e-Polak potrafi”. - Na poziomie krajowym już widzimy jej efekty. Liczymy na to, że w przyszłorocznym raporcie zobaczymy je także na poziomie europejskim – mówi minister cyfryzacji.

Poprawiliśmy też wynik w dziedzinie cyfrowych usług publicznych. Jak zauważają autorzy raportu - w coraz większym zakresie stosujemy wstępnie wypełnione formularze i realizujemy coraz więcej usług przez internet. Ostatnie miesiące to czas rekordowego zainteresowania Polaków e-administracją. Najlepszym wskaźnikiem i dowodem na potwierdzeniem słuszności tej tezy jest zainteresowanie profilem zaufanym. Obecne korzysta z niego dokładnie 6 962 223 osób, z czego tylko w tym roku przybyło ponad 2,3 miliona nowych właścicieli PZ. To więcej, niż w poprzednich latach przybywało w ciągu roku.

- Prowadzimy i finalizujemy wiele inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki nim Polacy z różnych części kraju będą mieli łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu. Niebawem ruszą kolejne inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe. W tym zakresie nie zapominamy o nikim, zaczynając od nauki dzieci po pracę z seniorami – mówi minister cyfryzacji. – W rankingu DESI z roku na rok radzimy sobie coraz lepiej – to efekt naszej konsekwentnej pracy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze nad czym pracować. Robimy to, a efekty będzie można zobaczyć w przyszłorocznej edycji rankingu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.