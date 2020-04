SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [07.04.2020]

Maski dla wszystkich

WHO pozostaje przy zdaniu, że wszyscy powinni nosić maski . Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, bo okazuje się, że większość zakażonych nie ma żadnych objawów.

Facebook udostępnia dane w walce z koronawirusem

Facebook podzieli się danymi na temat przemieszczania się użytkowników. Ma to pomóc w opracowaniu map rozprzestrzeniania się koronawirusa i wytypowanie potencjalnych, nowych ognisk epidemii.

WhatsApp zablokuje masowe wysyłanie wiadomości

Aplikacja do komunikacji WhatsApp uniemożliwi wysyłanie wiadomości do wielu osób za jednym razem. Ma to utrudnić rozsyłanie fake newsów, które rozchodzą się m.in. właśnie przez WhatsApp.