SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [01.09.2020]

Badacze z Uniwersytetu Harvarda uważają, że Słońce ok. 4,5 mld lat temu mogło być jedną z gwiazd podwójnych. To znaczy, że w Układzie Słonecznym krążyły wtedy dwie gwiazdy, a nie jedna. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to wyjaśniałoby to istnienie Planety 9 – jednej z największych tajemnic Układu Słonecznego. Więcej tutaj.